翁曉玲赴中後預告再擋國防特別預算 AIT會面藍營高層重申「美支持台灣強化防衛能力」

美國在台協會（AIT）今天（23日）於臉書PO出副處長梁凱雯（中）與國民黨副主席李乾龍（右2）會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。（圖／取自AIT臉書）

國民黨多名立委上週赴廈門出席活動，其中翁曉玲返台後就預告將再次擋下總統賴清德先前提出的1.25兆國防特別預算，引發爭議。對此，美國在台協會（AIT）今天（23日）於臉書PO出副處長梁凱雯與國民黨2位副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。

賴清德先前宣布提出新台幣1.25兆規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，卻三度遭藍白於立法院程序委員會中封殺。國民黨立委翁曉玲上週末赴中出席活動返台後，昨預告將繼續封殺，並於今天受訪時強調，在賴清德沒說明清楚前，不樂見條例通過。

AIT隨後再臉書貼出梁凱雯與李乾龍、張榮恭會面的照片，並透露雙方在會中強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。

AIT表示，會談期間，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性，3人也共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。



