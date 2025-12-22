翁曉玲赴中與「1大咖」合照 他驚：國民黨內部應暗潮洶湧

翁曉玲在社群上分享與前國民黨副主席蔣孝嚴合照。 圖：翻攝翁曉玲臉書

[Newtalk新聞] 中國近期透過廈門台商協會活動，廣邀國民黨立委赴中。根據了解，被點名參與的立委涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦也派官員南下，希望了解台灣「內部情勢」，以確保國防預算、國安法案不會通過。其中，國民黨立委翁曉玲還貼出與「1大咖」的合照，這讓政治工作者周軒驚訝，更在今（22）日質疑「國民黨內部應該暗潮洶湧」。

此次活動是中方以「廈門市台商協會成立33年」為名，邀請國民黨副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨桃園市議長邱奕勝、以及林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉在內國民黨立委與會。

對於此次活動，有知情人士透露，北京上週透過多個管道，希望邀國民黨立委前往中國。主要是在了解行政院宣佈「拒絕副署」法案後之「島內情勢」，並希望國民黨「務必確保」國防特別採購、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

翁曉玲昨日曬出多張活動現場照，並讚揚台商認真打拼，然而她話鋒一轉就批評，自己遭媒體惡意抹黑，「稱把參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。」

翁曉玲強調，這趟行程是與同事們前去參加活動，單純的自費私人行程，並放話不會因為被抹黑，失去對促進兩岸和平交流、服務與維護兩岸同胞權益的決心，「更不會鄉愿地去討好那些是非不明、 仇中恨陸胞的青鳥們。」

然而，對於翁曉玲的說法，周軒發文質疑「時間點這麼好，台灣剛發生重大事件，身為國民黨立委，還是司法法制委員會的召委，跟台商交流這麼急嗎？」看到翁曉玲與前立委、台北市長蔣萬安之父蔣孝嚴的合照，他也推斷「國民黨內部應該暗潮洶湧，因為翁曉玲居然把蔣萬安的爸爸也拉進來照片裡。」

周軒也點出翁曉玲的重要性，她目前是立法院程序委員會的召委，軍購預算要不要被封殺，能不能排進立法院院會，能不能付委審查，她都有權力的，「兩個禮拜前就是翁的關鍵一票，讓國防預算在程序委員會就被封殺了。」

