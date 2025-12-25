翁曉玲赴中見了誰？他點名這舔共台胞 事蹟曝：竟當上廈門人大代表

政治中心／李紹宏報導

中共邀請中國國民黨立委翁曉玲等7人，參加廈門台商協會活動，目的劍指賴清德政府提出的「國防特別預算案」，似乎希望國民黨立委能「擋下」預算案等修法。對此，翁曉玲嗆有抓到什麼證據就公開！這讓台灣青年世代共好協會理事長張育萌傻眼，直指翁曉玲曾見過來頭不小的統派人物「吳家瑩」，「翁曉玲一天不清楚交代，他去中國跟誰見面，我就會繼續幫她回憶，看她交了哪些『新朋友』」！

廈門人大代表吳家瑩（左上）、國民黨立委翁曉玲（右上）。（圖／翻攝自張育萌臉書）

廈門人大代表吳家瑩的背景？

張育萌在臉書上指出，翁曉玲相當不誠實，因此只好再花時間幫她恢復記憶，「翁曉玲大立委，你為什麼不敢說你見了廈門人大代表吳家瑩？」

張育萌說，吳家瑩這號人物大有來頭，他曾公開表態「未來十年，我最大的心願，就是一定要看到兩岸和平統一」。不只如此，吳家瑩還在今年9月中共抗戰勝利80周年閱兵期間，站在北京天安門廣場代表台灣同胞。

張育萌透露，吳家瑩舔共還不夠，明明出身台灣卻跑去中國當廈門人大代表，「看著對付台灣人的解放軍，吳家瑩竟然說他感到『心潮澎湃、倍感興奮』」。

中國「統派台商」口出狂言、倡統一

更扯的是，吳家瑩還帶廈門台商協會會長韓螢煥一起閱兵；韓螢煥看到解放軍，激動地哭喊「看到祖國從積貧積弱走到如今的繁榮富強，特別是在中國共產黨領導下實現民族復興，我們由衷感到自豪。」

韓螢煥不只是台商身分這麼簡單，還是廈門台商協會會長，重點工作就是確認「廣大台商台企站在民族大義一邊，堅定與『台獨』分裂勢力劃清界限。」

因此，張育萌認為，翁曉玲赴中惹議，還敢嗆說「抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源」，實在相當荒謬，「翁曉玲一天不清楚交代，她去中國跟誰見面，我就會繼續幫他回憶，看他交了哪些『新朋友』」，身為立法委員，難道不能在台灣的國會質詢陸委會嗎？為什麼一定要跑到廈門，跟當上人大代表的「台胞」坐在一起？

最後，張育萌不忘酸一句，「有些東西，本來就是紅到發黑，也真的不需要別人抹紅」。

