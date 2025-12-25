翁曉玲赴中見誰？他點名1人：幫妳回憶

▲台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，藍委翁曉玲赴中見了台灣出身一路當到廈門人大代表的吳家瑩。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委林思銘、翁曉玲與葉元之等人日前赴廈門參加台商活動，讓外界質疑過程中見了誰、談了什麼，對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，翁曉玲還是不誠實，那就幫她恢復記憶，為什麼不敢說見了廈門人大代表吳家瑩？而吳家瑩並非普通人，過去公開表態未來10年最大心願就是要看到兩岸和平統一，而翁曉玲理直氣壯地說這趟行程是「幫忙台胞」，質疑「這樣的『台胞』，需要你怎麼幫忙？」而有些東西，本來就是紅到發黑，也真的不需要別人抹紅。

廣告 廣告

張育萌表示，翁曉玲敢嗆說「抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源」，那自己就公開翁曉玲赴中見了廈門市人大代表吳家瑩。吳家瑩真的不是普通人，過去公開明確表態，「未來十年，我最大的心願，就是一定要看到兩岸和平統一」。

張育萌說，吳家瑩不只是說說而已，今年9月，中共「抗戰勝利 80 週年」閱兵，吳家瑩就站在北京天安門廣場，代表「台灣同胞」。吳家瑩明明出身台灣，跑去廈門輸誠，一路當到廈門人大代表，結果看著對付台灣人的解放軍，吳家瑩竟然說感到「心潮澎湃、倍感振奮」。

張育萌提到，更扯的是，吳家瑩獨樂樂不如眾樂樂，不只自己去天安門，又帶廈門台商協會會長韓螢煥一起去。韓螢煥跑到天安門看解放軍，也激動到快哭說「看到祖國從積貧積弱走到如今的繁榮富強，特別是在中國共產黨領導下實現民族復興，我們由衷感到自豪」。

張育萌說明，3年前中國「兩會」在北京人民大會堂開幕。吳家瑩當時的工作，就是負責組織「廈門台胞」，全程觀看中國最高政治機構會議——全國人大會議。當時吳家瑩同時是廈門台胞協會會長，重點工作，就是集合廈門全體台商，出錢出力，獻言獻策，共同為祖國統一大業盡一份心力，確認廣大台商台企站在民族大義一邊，堅定與台獨分裂勢力劃清界限。

張育萌表示，快要水落石出了，真相一點都不複雜，翁曉玲一天不清楚交代，去中國跟誰見面，就會繼續幫她回憶交了哪些「新朋友」。而自己對政治人物的要求，已經低到不能再低了，至少要誠實吧？

最後張育萌表示，翁曉玲理直氣壯地說，這趟行程是「幫忙台胞」。自己要誠懇地請教翁曉玲，這樣的「台胞」需要怎麼幫忙？如果台商有需求，身為立委，難道不能在台灣的國會質詢陸委會嗎？為什麼一定要跑到廈門，跟當上人大代表的「台胞」坐在一起？謊話說久了，不會變真的，「有些東西，本來就是紅到發黑，也真的不需要別人抹紅」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

翁曉玲跳進大紅池？赴中後「4度封殺」國防預算 她酸爆：怪誰

踢爆藍委赴中疑參與統戰場合！他怒嗆：就問翁曉玲有沒有鼓掌？

翁曉玲嗆刪減賴、卓薪水 許智傑：薪水是人民給的不是立院