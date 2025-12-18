翁曉玲轟賴清德「出X招」 張惇涵急喊：你是法律人別說這種話

記者楊士誼／台北報導

立法院司法法制委員會今（18）日針對閣揆卓榮泰不副署財劃法一事，要行政院、總統府專題報告。國民黨立委翁曉玲稱，中華民國憲政史上從沒發生行政院長不副署的情況，更嗆總統「有種就不公布法律，他今天就是想藉由行政院長不副署來達成他不公布法律的『賤招』」，粗語一出，也令行政院秘書長張惇涵直呼「你是法律人，不要說這種話」。

翁曉玲質詢表示，賴清德總統上任以來正事不幹，盡是破壞台灣民主憲政、法治原則等「狗屁糟糕」的對策，已經讓民眾相當反感，大罷免解散國會不成又想出極為荒謬的爛招，不公佈、不副署、不執行立院三讀的法律挑釁立院倒閣，非常可惡。她質問，司法院有無去文總統府要求儘速提名大法官？司法院副秘書長王梅英表示「沒有」，翁曉玲則稱「憲法法庭也不急嘛」，王則表示，提名是總統的權限。

翁曉玲稱，NCC無法運作，當然是行政院長的問題，沒有提名人事。張惇涵隨即回擊「NCC才剛投完被否決了，蠻遺憾的啦」，翁曉玲繼續表示，許多憲政機關無法運作不是立法院而是行政院的責任，她更質問「誰有權決定法律案違憲」？張回嗆「被癱瘓的憲法法庭，行政院當然可以主觀認定有無違憲」。翁曉玲持續痛斥「你行政院好大啊！現在變成全中華民國最大的就是行政權」。張惇涵則回「行政權沒有很大，如果立法權不同意可以提出不信任案」。

翁曉玲稱，中華民國憲政史上從沒發生行政院長不副署的情況，張惇涵則表示「但是總統支持院長的決定」，翁又嗆「這就是賴清德今天讓我覺得最不齒的地方！他有種就不公布法律，他今天就是想藉由行政院長不副署來達成他不公布法律的賤招」。張惇涵隨即說道「你是法律人，不要說這種話」，翁曉玲則稱，自己是法律人、是老師，真的不願說這種話，「我教憲法，看到賴清德出這樣的賤招，我真的非常生氣！」

