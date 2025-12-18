翁曉玲追問公教年改！張惇涵拿「他」論點回嗆：知道是誰說的？

記者楊士誼／台北報導

張惇涵念出翁曉玲丈夫陳春生，過往在釋憲中所寫的意見，令翁曉玲相當不悅。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院司法法制委員會今（18）日針對閣揆卓榮泰不副署財劃法一事，要行政院、總統府專題報告。行政院秘書長張惇涵念出國民黨立委翁曉玲丈夫、前大法官陳春生在釋憲中的意見，並問「知道是誰說的嗎？」令翁曉玲相當不悅；此外翁曉玲還抨擊賴清德總統「比希特勒還獨裁」，張惇涵則反嗆「你是說過立法院比較大的」。

翁曉玲質詢稱，NCC無法運作，當然是行政院長的問題，沒有提名人事。張惇涵隨即回擊「NCC才剛投完被否決了，蠻遺憾的啦」，翁曉玲繼續表示，許多憲政機關無法運作不是立法院而是行政院的責任，她更質問「誰有權決定法律案違憲」？張回嗆「被癱瘓的憲法法庭，行政院當然可以主觀認定有無違憲」。翁曉玲持續痛斥「你行政院好大啊！現在變成全中華民國最大的就是行政權」。張惇涵則回「行政權沒有很大，如果立法權不同意可以提出不信任案」。

翁曉玲稱，中華民國憲政史上從沒發生行政院長不副署的情況，張惇涵則表示「但是總統支持院長的決定」，翁又嗆「這就是賴清德今天讓我覺得最不齒的地方！他有種就不公布法律，他今天就是想藉由行政院長不副署來達成他不公布法律的賤招」。張惇涵隨即說道「你是法律人，不要說這種話」，翁曉玲則稱，自己是法律人、是老師，真的不願說這種話，「我教憲法，看到賴清德出這樣的賤招，我真的非常生氣！」

張惇涵隨即問翁曉玲可否讓他報告？翁曉玲則嗆「你不用報告，你今天所有的談話，未來歷史上會給你一個地位」。翁曉玲後要求張惇涵，對現職、退職的公教人員說，停砍年金法案會否副署？張惇涵隨即表示他要唸一段文字，內容為「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒要求立法者考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念」。翁曉玲旋即嗆「你們要提醒的我們已經聆聽了，聆聽之後就是我們決定......」

張惇涵隨後表示，「知道這句話是誰講的？」這段文字是前大法官陳春生（翁曉玲的丈夫）在釋字717號協同意見書所寫的。翁曉玲不悅表示，「我先生的發言跟我們討論停砍公教年金是有什麼差別嗎？」張惇涵則回擊，不論財劃法或年金「我們都應該去考量這個的」。翁曉玲又反問，現在財政遇到什麼困難？有困難還編列國防特別預算？張惇涵則嚴厲表示，84年改制後，很多在那之前進來的公務員至今還在提撥，「他們難道不擔心年金會提前3到4年破產嗎？」

翁曉玲又反問，張惇涵能否說明會不會副署公教年金法案？張則表示，咨文還沒送來行政院與總統府，翁反問「你怎知道沒有送？」張無奈說「我早上才確認過」，行政院一定會做合法、合憲的決定。而翁曉玲還痛批，經過立法院多少次討論通過的法案，行政院可以不副署、不執行？賴清德可以不公告？這不是行政獨裁，什麼才是獨裁？「比希特勒還獨裁」，張惇涵也反擊，「你是說過立法院比較大的」。

