翁曉玲送白委畢業禮！柯志恩喊一句藏玄機

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）前來與白委們合拍畢業照。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨「兩年條款」即將到期，黨籍立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人，預計於2月1日集體辭去職務，近日藍白也出現濃厚的送行氣氛，國民黨立委翁曉玲準備了錦旗頒給各白委，連高雄市長參選人柯志恩也同框入鏡，彼此互贈祝福，場面顯得十分熱鬧，也更加凸顯出藍白立委的緊密關係。

翁曉玲特別準備了數面「最佳夥伴獎」小錦旗，上頭寫著「合作無間、默契滿分、不分彼此、有你真好」，白委們紛紛開心地狂拍大合照，柯志恩也前來送上祝福：「唉唷，不要吧！真的是一言難盡！」麥玉珍則表示一定全力支持她選高雄，一旁林憶君也連忙握手直呼：「凍蒜！凍蒜！凍蒜！」柯志恩則不捨表示，應該要當4年立委才對。

廣告 廣告

其實，翁曉玲昨（29）日在立法院司法及法制委員會前，就已經先公開頒獎給黃國昌了，當時還發生一段小插曲，翁曉玲主動邀請民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜一同到台前合影，莊連忙婉拒，直言「那是你們合作無間」，翁馬上打圓場說：「我們也是啊，還是很多方面都合作無間啊！」莊則在場外默默補了一句，「我去跟你們合作無間，我會被譙死」，現場氣氛一度陷入尷尬。

不過，獲頒錦旗的黃國昌倒是顯得心情不錯，不僅用力與翁曉玲握手致謝，接過後更不斷說著：「好可愛喔！這好可愛喔！」隨即將錦旗直接掛在桌前的麥克風架上，讓「最佳夥伴獎」在整場會議中相當醒目，也成為議題討論之外的另類焦點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蔣萬安全面輾壓！北市長民調「這人」也超低 郭正亮：賴非常心碎

年輕人不挺他了？北市長「風向驟變」 學者曝3警訊：綠營燒腦了

柯文哲改喊藍白分！鬆口「什麼事都有」再酸：藍營每個都玻璃心