即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

立法院第11屆第4會期即將於明（30）日畫下句點，立法院司法及法制委員會今（29）日召開本會期最後一次會議。身兼該委員會其中一名召委的藍委翁曉玲，會前特別頒發「最佳夥伴獎」錦旗給即將因「兩年條款」而離開國會的白委黃國昌；期間翁曉玲並點名邀請綠委莊瑞雄、民進黨團書記長陳培瑜一同上前頒獎，但兩人以禮貌方式婉拒，莊語帶嘲諷地說，「如果我說跟你們（藍白）合作無間，我是不是會被譙死？」





翁曉玲在今日會議開始前表示，自己有些話想先講，今天是司委會本會期開會的最後一天，而在野黨在該委員會的立委，四個會期幾乎都是「原班人馬」，其中非常重要、認真且專業的黃國昌委員即將卸任。

翁曉玲接著說，自己身兼會議主席，也長期在黃國昌委員身邊學習很多，因此很感謝黃對司委會的貢獻；她指出，不論在審查法案或預算方面，「國昌都表現得非常好」，足為司委會的楷模，因此今天特別準備一份「不成敬意的小禮物」，希望與大家一起分享，並稱「大家也應該不會反對」，就是這面「最佳夥伴獎」錦旗。

她同時公開錦旗內容，錦旗上寫著，「最佳夥伴、無敵金牌夥伴錦標賽，最佳夥伴獎，合作無間、默契滿分，不分彼此、有你真好，特頒此獎，以資表揚」。

頒獎時，翁曉玲特別點名坐在位置上的莊瑞雄、陳培瑜，邀請兩人一起頒獎，但遭到婉拒；莊瑞雄吐槽，「是你們合作無間」；翁曉玲則回稱，「我們也是啊，我們還是在很多方面都合作無間啊」，莊瑞雄隨後伸手示意請繼續，而黃國昌也不領情地說「不用」，接著與藍委羅智強站在一起受獎並說，「這面錦旗好可愛喔」。

此時，莊再放冷箭地開酸，「如果我說跟你們（藍白）合作無間，我是不是會被譙死？」，場面一度尷尬。







原文出處：快新聞／翁曉玲邀綠委頒獎予黃國昌 莊瑞雄冷回：跟你們合作無間會被譙死

