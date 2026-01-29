翁曉玲邀綠委頒「最佳夥伴獎」給黃國昌！莊瑞雄：跟你們合作無間被罵死

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨兩年條款期限將至，民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人，將於2月1日辭去立委職務。立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲今（29日）在會前特別頒發「最佳夥伴獎」錦旗給黃國昌，並邀請民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜等人一同參與頒獎。不過莊瑞雄婉拒並笑說「我去跟你們合作無間，我會被罵死」，而黃國昌接下錦旗後說「好可愛喔」，並將錦旗掛在麥克風上。

翁曉玲表示，會議正式開始前，身為主席，她想特別感謝黃國昌。這兩年來她在黃國昌身邊學到很多，也看到他對司法法制委員會的貢獻，無論是法案審查或預算審議，表現都非常傑出，是委員會的楷模。因此，她準備了一份小禮物給黃國昌，是無敵金牌夥伴錦標賽「最佳夥伴獎」，象徵雙方「合作無間、默契滿分、不分彼此、有你真好」，特別頒發以示表揚。

翁曉玲到台下頒獎時，還邀請民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜一同參與，莊瑞雄則婉拒回「是你們合作無間」，翁曉玲則說「我們也是啊，還是很多方面都合作無間啊！」莊再度說「我去跟你們合作無間，我會被罵死」，黃國昌接過錦旗後則開心說「好可愛喔」，並將錦旗掛在麥克風上。

