翁曉玲金句一次看！「我就是比你大」慘淪笑柄 還嗆清大生心胸狹隘
即時中心／高睿鴻報導
國民黨立委翁曉玲自去（2024）年進入國會後，便爭議言論不斷，使其三不五時就會捲入輿論風暴。例如，我國著名羽球搭檔李洋、王齊麟，先前於巴黎奧運奪金後，翁竟謬稱兩人為「中國人的驕傲」，引發強烈反彈；而由於她同時身兼清華大學教師，其學校辦公室門上，也被憤怒的學生張貼「中國人教授」、「中國客座教授」等圖文。結果現在卻傳出，清大科法所決定不續聘翁，令外界猜疑，是否與其過往的爭議言行有關。
國家認同一直是台灣政壇爭辯不休的議題，而近年來，藍營的主權論述不斷遭受質疑。國民黨至今仍堅持固有的「一個中國」論述，而翁曉玲之前也再次重申此觀點，宣稱中華民國疆域應為「西起帕米爾高原、東至黑龍江、北起薩彥嶺、南至曾母暗沙」；甚至，竟還要求國防部長應準備「反攻大陸」，引發外界熱議。
不料，輿論尚未平息，翁隨後又再次發難，謬稱李洋、王齊麟為「中國人的驕傲」。而為了抗議翁曉玲的發言，去年8月，便有清大學生前往其辦公室門口，貼上「中國人教授」、「中國客座教授」等圖文，表達不滿情緒。民進黨立委郭國文當時也立即對此怒轟說，為何台灣奪金牌、國內全民團結挺台灣隊的時候，總有中國內應想跑出來鬧？豈料，翁曉玲竟仍不願收回相關言論，當時受訪時依舊表示，不能理解自己的說法有何不對。
不僅如此，翁曉玲還反指抗議的清大學生「心胸狹隘」，她認為，台灣就是一個言論自由、多元的環境，大家應該都要有氣度接受、寬容不同的言論。翁曉玲甚至宣稱說：「就像是我們也會去寬容台獨的言論，是一樣的」。
國民黨立委翁曉玲。（圖／民視新聞資料照）
而事實上，這也並非翁曉玲首次因言論惹議。2024年3月，她竟當眾向時任行政院院長陳建仁宣稱，「質詢是上對下」，要求後者以「下者」的身分回應立委質詢。她事後還在臉書發文強調，民意代表質詢公僕，本來就是「上下監督關係」，而非「雙方平等辯論」，此番言論也引起外界熱議。
2024年6月，藍綠為《警察人員人事條例》修正草案，再次於黨團協商爆發爭執；而翁曉玲竟當面怒噴若干綠委，先後嗆聲說：「國民黨已經包容你們太久」、「你們就是沒有意義的討論…我就是比你們大！怎麼樣？你們就是沒有知識」；更還當場怒嗆民進黨立委吳思瑤「神經病」，讓後者當場傻眼。
不僅如此，翁曉玲還陸續講過「中共的主權範圍若包含台灣，那他們收復台灣有什麼不對？」，讓備詢的總統府秘書長潘孟安急喊「完全無法接受」；以及，當多個國民黨地方黨部，涉嫌於「立委大罷免」期間偽造連署書，翁曉玲竟喊出「有不法也要等罷免完再辦」；甚至也說過「我們就是中國人，這有什麼不對」等「金句」，使其擔任立委期間，頻頻吸收外界的炮火。
國民黨立委翁曉玲。（圖／民視新聞資料照）
而針對外界近日流傳，翁曉玲遭清大「科技法律研究所」拔除教師資格，校方也證實，她確實已不在合聘師資名單，不過仍有通識中心的教職。清大指出，未續聘翁曉玲為科法所合聘教師，但目前仍是清華學院通識中心專任教師；而過去多年，翁也有支援科法所研究教學工作，曾聘任為合聘師資。
而對於清大的決策，國會民進黨團幹事長鍾佳濱今（12）早大酸說，「我們猜想，清大學生應該都覺得鬆了一口氣，終於可以安心上課」。他表示，清大之所以做出這樣的決定，相信應該是有他們的考量，黨團完全尊重大學自主；同時也強調，學術自由不應受政治力侵犯，應維持學術獨立。
鍾佳濱另也說，對於翁曉玲的「說明」，黨團也是予以尊重，畢竟她目前仍算聘用的教授；但他還是強調，翁若是真的遭解職，或許清大學生真能鬆一口氣、終於可以放心上課。
原文出處：快新聞／翁曉玲金句一次看！「我就是比你大」慘淪笑柄 還嗆清大生心胸狹隘
