翁曉玲開會前拿出「這一物」送黃國昌讚最佳夥伴 綠委傻眼

國民黨籍司法法制召委翁曉玲送「最佳夥伴」小錦旗，給將卸任的民眾黨立委黃國昌。翻攝畫面



國民黨籍立院司法法制召委翁曉玲今（1/29）再出怪招，因本會期將於明日休會，民眾黨立委黃國昌也將離職，今委員會一開始，翁曉玲就拿出紅色「最佳夥伴」小錦旗，送給黃國昌，翁曉玲力讚黃國昌足為立委楷模，這兩年讓她學習很多。民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜在現場傻眼。

司法法制委員會今是本會期最後一次開會，黃國昌也將卸下立委職務，今天會議開始前，翁曉玲就拿出紅色錦旗，錦旗上寫著「無敵金牌夥伴錦標賽，最佳夥伴獎」，強調合作無間、默契滿分、有你真好，翁曉玲說要特此表揚，語畢笑聲連連。

廣告 廣告

翁曉玲另外也贈紅色錦旗給委員會專委，因為專委下會期將升任教育文化委員會主秘，翁曉玲也感謝專委過去協助。

更多太報報導

川普點名南韓 美財長施壓：國會批准前「不存在貿易協議」

男學員因試吃月餅遭虐死 藝識流教主4人涉傷害致死罪起訴

美國退WHO！台灣還進不進？石崇良給答案：5月出團WHA爭取觀察員