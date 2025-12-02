翁曉玲關鍵一票！藍白封殺1.25兆國防預算排審 綠轟用國情報告當藉口

立法院程序委員會今討論是否排審國防特別預算草案，藍白在召委翁曉玲的關鍵一票下，成功暫緩排審。（翻攝自國會頻道）

總統賴清德因應中共武力犯台威脅，提出8年1.25兆元的強化國防特別預算，行政院將相關草案送交立法院排審，然而今（2日）中午在立法院程序委員會就被卡關，藍白聯手以10比9封殺，無法排進5日的院會議程。

民眾黨跟進國民黨擋國防預算 黃國昌對賴清德提4大問

行政院送交「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」至立法院進行審議，然而此前國民黨團已表態會提出暫緩列案，民眾黨團也跟進表示同意暫緩，黃國昌更向賴總統提出4大問題，包括：是否敢保證美國會如期交貨？敢保證能即時形成戰力？敢保證不排擠社福支出？以及敢來國會面對、回應質疑嗎？

廣告 廣告

對於藍白要求賴清德應針對增加國防預算到立法院進行國情報告即問即答，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱呼籲在野黨不要阻擋議案，強調強化投資國防就是投資和平，而憲法法庭也明確說明，是由行政院向立法院負責，總統若接受立法院詢答及侵犯行政院和立法院職權。

朝野9比9卡關 翁曉玲關鍵一票封殺草案排審

今上午在程序委員會針對國防特別預算草案是否付委審查，9名綠委投下贊成票、藍白共9投下反對，形成9比9平手，然而召委為國民黨籍翁曉玲，她在最後投下決定性的1票，讓藍白以10比9成功封殺，暫緩國防特別預算條例草案的列案，因此5日的院會無法排審。

綠營似乎早就預料到此結果，立刻拿出預先準備的手舉牌上前抗議「阻擋國防迎敵人，藍白就是吳三桂」「台灣藥安全，不要吳三桂」，綠委范雲批藍牌止是用總統國情報告當遮羞布，阻撓真正要反對的國防預算。

8年1.25兆國防預算被擋 綠委反指藍版《財劃法》8年拿走11兆

不僅國防預算，行政院版的《財劃法》修正案及綠委提出的立委赴中需納管的國安法案等草案，也都在藍白聯手下被卡，而藍營的黨產條例和離島建設條例則都順利過關。民進黨團記者會痛批「保台灣的都擋，賣台灣的都過」。鍾佳濱表示，藍營可能知道杯葛預算有困難，因此用要求總統來做國情報告作為對價，接下來要注意可能會頻頻提出不合理的要求當拒審預算的藉口。

綠委沈伯洋也指出，當各國都在準備軍備以面對可能的衝突，台灣的8年1.25兆元卻被擋，對比國民黨版的《財劃法》8年就會拿走11兆元，這種情況任何國家都很不可思議。

更多鏡週刊報導

昌派人馬空降？李有宜退黨爆內鬥 黃國昌：初選機制公開透明公平

國民黨智庫交棒！鄭麗文「找嘸執行長」藍委驚 李鴻源、陳冲接副董

台肥突公告人事異動！吳音寧不再擔任董事「原因曝光」