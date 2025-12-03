翁曉玲關鍵一票「1.25兆國防預算」暫緩列案…林飛帆提「美方跨黨派公開支持台灣提高國防預算」…指「與在野黨持續溝通」&「拉抬民意」十分必要！

立法院程序委員會昨（2日）處理行政院版《財劃法》以及1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，國民黨立委翁曉玲投下關鍵一票，最終以10票贊成、9票反對，上述議案暫緩列案。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，持續跟在野黨團溝通是必要的，而美國也花很多力氣在溝通。他坦言，國會有一定的法律程序要走，這不容易，「而民意的壓力是唯一可以解決這個問題的關鍵」。

針對如何因應藍白在立法院阻擋「1.25億元國防特別預算條例」，林飛帆表示，接下來持續跟在野黨團溝通是必要的，且很多關心台灣國家安全的友盟，包括美國，也花很多力氣在溝通。

林飛帆指出，這幾日美國有兩位國務助卿（Assistant secretary），從民主黨到共和黨，都公開表達對台灣「新國防特別條例」的支持。林飛帆說，「美國跨黨派共識，就是希望台灣強化自我安全準備，越快越好，不要拖」。此外，他也指出，不只美方，德國駐台代表狄嘉信（Karsten Tietz）也表示，德國要將國防預算提高到GDP5%。

林飛帆強調，美方也花很多力氣在溝通，「但歸根究底，還是要讓民眾了解國防預算的重要性」。他坦言，國會當然有一定的法律程序要走，這不容易，「但民意的壓力是唯一可以解決這個問題的關鍵」。至於如何拉抬、喚起民意，林飛帆說，「執政相關首長、立委要盡可能到地方向民眾說明」。

