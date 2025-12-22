翁曉玲預告繼續擋！國防特別預算已遭藍白3度封殺 AIT說話了

即時中心／徐子為報導



藍白日前已在立法院程序委員會三度封殺規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，藍委翁曉玲今（22）天還預告，明天會繼續擋。對此，美國在台協會今回應，AIT持續與台灣跨政治光譜領袖交流，包含確保台灣具備獲得充足嚇阻力的必要資源。





立院程序委員會召委翁曉玲今（22）天在立院國民黨團記者會預告，明天會繼續擋下國防相關條例，他稱，是因為執政黨不來報告、不說清楚國防預算要買什麼，在野才會繼續擋下，並強調在賴清德政府沒說明白前，在野立場是「不會輕易放行」。



對此，媒體《自由時報》報導引述美國在台協會（AIT）發言人說法，美國政府已明確表示，美國對台灣的承諾不變，此項承諾已維持超過40年，包含支持台灣藉改革與承諾增加國防支出，致力於強化防衛及嚇阻力。AIT會持續與台灣跨政治光譜的領袖交流，以確保台灣具備獲得充足嚇阻力的必要資源，維持台海和平穩定。





