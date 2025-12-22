翁曉玲預告繼續擋！國防預算遭三度封殺 AIT回應了

美國在台協會今日表示，AIT持續與台灣跨政治光譜領袖交流，包含確保台灣具備獲得充足嚇阻力的必要資源。（本刊資料照）

立法院國民黨團與民眾黨團於程序委員會三度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，國民黨立委翁曉玲預告會繼續黨國防特別條例。對此，美國在台協會今日表示，AIT持續與台灣跨政治光譜領袖交流，包含確保台灣具備獲得充足嚇阻力的必要資源。

1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」至今已被藍白聯手三度封殺，預計明（23日）將再度挑戰程序委員會，然而翁曉玲今（22日）預告，明日會繼續擋下國防相關條例，聲稱是執政黨不來報告、不說清楚國防預算要買什麼，才會繼續擋下來，強調在賴清德政府沒說明白前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

台灣民意基金會今日發表「國人對1.25兆國防特別預算遭立院擱置的反應 」即時民調顯示，結果發現有16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。其中各年齡層過半是不樂見，各教育程度亦是如此、一面倒的不樂見。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空， 不樂見8年1.25兆國防特別預算計畫，未經國會討論即破局。

據《自由時報》報導，美國在台協會（AIT）發言人表示，美國政府已明確表示，美國對台灣的長期承諾持續不變，此項承諾已維持逾40年，包含支持台灣藉由各項改革與承諾增加國防支出，致力於強化防衛及嚇阻力。AIT持續與台灣跨政治光譜的領袖就台美合作進行交流，包含確保台灣具備獲得充足嚇阻力的必要資源，以維持台海和平穩定。

