翁曉玲頒獎送別黃國昌 邀莊瑞雄合照被拒：跟你們合作無間會被譙死

翁曉玲（左起）頒給黃國昌「最佳夥伴獎」錦旗，羅志強上前合照。（翻攝自國會頻道）

民眾黨主席黃國昌遵守黨內「兩年條款」，將於1月31日卸任立委，今天（29日）是立法院司法及法制委員會最後一天開會，國民黨召委翁曉玲特別讚賞黃國昌認真、專業，稱在他身邊學習了很多，「國昌表現非常非常好，足為我們司法委員會的楷模」，並頒發「最佳夥伴獎」錦旗，並邀請民進黨立委合照，莊瑞雄直言：「我去跟你們合作無間，我會被譙死！」陳培瑜在旁也搖手婉拒。

立法院司委會今天在會議開始前，召委翁曉玲特別提到「認真、專業」的黃國昌委員即將卸任，接下來各式誇獎「國昌表現非常非常好，足為我們司法委員會的楷模」，接著說到為感謝他的貢獻，特別頒發無敵金牌夥伴錦標賽「最佳夥伴獎」，以資表揚，象徵雙方「合作無間、默契滿分、不分彼此、有你真好」。

黃國昌將「最佳夥伴獎」錦旗掛在麥克風上。（翻攝自國會頻道）

翁曉玲頒獎合照時，主動邀請民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜與黃國昌合照，莊瑞雄與陳培瑜皆婉拒，莊瑞雄還吐槽「那是你們合作無間」，翁曉玲不以為意表示：「我們也是啊，還是很多方面都合作無間啊！」翁曉玲、黃國昌與羅志強合照時，莊瑞雄默默補了一句：「我去跟你們合作無間，我會被譙死。」

黃國昌獲頒錦旗顯得春風得意，接過大獎之後不斷說著：「好可愛喔！這好可愛喔！」隨即將錦旗直接掛在桌前的麥克風上，讓「最佳夥伴獎」的錦旗整場會議中相當醒目，成為他在立法院最後的風景。





