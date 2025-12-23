翁曉玲領軍赴監察院！藍白委要求彈劾卓榮泰 內容曝光了

記者陳思妤／台北報導

藍白委赴監察院要求彈劾卓榮泰（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰不副署藍白再惡修的《財劃法》，國民黨立委翁曉玲今（23）日率眾到監察院正式提出要彈劾卓榮泰，聲稱要「懲治國賊、捍衛法治」。彈劾陳情案內容也曝光。

國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯，以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍今天到監察院外開記者會，要對卓榮泰提出彈劾，稱卓榮泰之行為，已構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作。依法請求監察院立案調查，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。

彈劾陳情案內容如下：

「懲治國賊 捍衛法治」

被彈劾人：行政院院長 卓榮泰

案由：

被彈劾人對立法院依法通過、經總統公布或應公布之法律，拒絕依法編列預算與執行，並於覆議遭否決後拒不副署，致法律無法完成公布或實施，已逾越行政權限，構成重大違法失職。

一、違法失職事實

1. 拒不執行已生效法律

對《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》等修正條文，在未經司法院大法官宣告違憲或裁定暫時處分前，即以聲請釋憲為由拒絕編列預算並停止執行。

2. 違法刪減地方一般性補助款

就《財政收支劃分法》第30條第3項，於覆議未果後仍逕自刪減地方政府一般性補助款，違反法律明文規定。

3. 覆議遭否決後拒不副署

對立法院維持原決議之《財政收支劃分法》修正案，拒絕依法副署，致法律無法完成公布程序。

4. 將副署制度作為否決立法工具

公開宣稱對其他法律案可能不予副署，顯示其將副署義務擴張為實質否決立法之權限。

二、主要違法失職態樣

• 違反公務員依法執行職務義務（《公務員服務法》第1條、第6條）

• 違反依法行政與法律優越原則

• 曲解副署制度，破壞覆議機制

• 妨礙總統依法公布法律之憲法職權（《憲法》第72條）

• 侵奪司法院大法官違憲審查權（《憲法》第78條、第79條）

三、具體請求

被彈劾人卓榮泰之行為，已構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作。依法請求監察院立案調查，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。

