翁曉玲「清大教授」位置掰了！校方證實
[NOWnews今日新聞] 國民黨不分區立委翁曉玲是清華大學通識中心教師，但個人的問政風格與言論經常爆發爭議，近期有學生發現，翁曉玲的教職已經被清大科法所拔掉。對此，清大證實，強調翁曉玲已經不在合聘教師名單中。
清大表示，近年來，科法所專任師資人數已穩定成長，教師專長也涵蓋多元領域，基於整體教學及人力配置考量，因此決議於上學年聘期屆滿後，翁曉玲已不在合聘師資名單上。
回顧翁曉玲在擔任立委這一年多來的言論，確實惹出不少爭議！最令人關注的事蹟，其中之一為，現任體育部長李洋在2004年和搭檔王齊麟參加巴黎奧運勇奪金牌時，竟稱兩人是「中國人的驕傲」；二則是在討論年金改革《警察人員人事條例》修正案時，竟嗆民進黨立委「包容你們太久了」、「我就比你大！怎樣」。
如今，翁曉玲在清大的教職不續聘消息傳出，引發不少學生直呼，「太開心！終於不用再選翁曉玲的課了」、「清大校方做出正確的決定，救了清大的聲譽。」不過面對這項消息，翁曉玲本人目前沒有做出任何回應。
