翁曉玲"清大教職被拔"! 綠委:學生應該鬆口氣
政治中心／綜合報導
國民黨立委翁曉玲上任後，持續在清大任教，不過近來被發現她在科法所的教職被換下，外界猜測是不是有內情，她說是"重心轉移到國會"、在科法所也是副聘，經考量與系所整併後，決定先不開課、但在通識中心的職務不變。綠委則說"科法所學生應該鬆口氣，可以認真上課了。"
清華大學通識中心內，屬於主任"翁曉玲"的研究室大門緊閉、擔任立委後她重心轉移到國會，更傳出兼課的科法所本學期結束後，暫不續聘她，當事人澄清，並非被學校Fire。
立委（國）翁曉玲：「我現在回清大開課都是義務性開課，我沒領任何一毛鐘點費，所以在立法院工作這麼沉重情況下，那當然我要做取捨，也沒辦法說在不同系所同時開課，說得好像我被清大解聘了，我只是沒開課。」
翁曉玲在清大的研究室。（圖／民視新聞）
清華大學主任秘書詹鴻霖：「科法所的話，已經有聘用到足夠師資，翁曉玲老師還是持續，在我們通識中心是專任老師。」
民進黨團幹事長鍾佳濱：「翁委員說明我們尊重，但我猜想清大學生應該鬆了口氣，終於可以專心上課。」
慶幸學生擺脫翁曉玲，難道這番話也是綠營心情？這一屆朝野屢屢在翁曉玲的提案過招。近來翁曉玲提出的"政院三級獨立機關人事，要立法院同意"，涉及運安會、黨產會、核安會，行政院已經表達反對。
立委（國）翁曉玲：「既然是獨立機關首長，就要比照一級二級獨立機關，首長的遴選方式，我不知道行政院或其他委員，是有什麼意見。」
立委（民）吳思瑤：「語不驚人死不休，驚世駭俗的違憲法案又來了，劍指的恐怕是核安會黨產會。」
翁曉玲強調是系所整併後的調整，她仍是清大通識中心教授，絕非被解職。（圖／民視新聞）
吳思瑤分析，運安會只是煙霧彈，翁曉玲真正目標在黨產會跟核安會，一番修法惡戰在所難免。
清大科法所「合聘結束」翁曉玲鬆口了！曬1圖被網罵翻
未獲清大科法所續聘 翁曉玲：可問校方我有無被「Fire」
翁曉玲「清大科法所教職」沒了！綠黨團酸爆：學生終於能安心上課
