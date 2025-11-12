翁曉玲「清大科法所教職」沒了！綠黨團酸爆：學生終於能安心上課
即時中心／高睿鴻報導
國民黨立委翁曉玲因發言風格「嗆辣」、言論內容及政治表態常引發爭議，三不五時就會捲入輿論風暴。例如，我國著名羽球搭檔李洋、王齊麟，先前於巴黎奧運奪金後，翁竟謬稱兩人為「中國人的驕傲」，引發強烈反彈；而由於她同時身兼清華大學教師，其學校辦公室門上，也被憤怒的學生張貼「中國人教授」、「中國客座教授」等圖文。而如今，更傳出其教師資格遭清大科法所拔除，對此，民進黨團今（12）也做出回應。
針對外界近日流傳，翁曉玲遭清大「科技法律研究所」拔除教師資格，校方證實，她確實已不在合聘師資名單，不過仍有通識中心的教職。清大指出，未續聘翁曉玲為科法所合聘教師，但目前仍是清華學院通識中心專任教師；而過去多年，翁也有支援科法所研究教學工作，曾聘任為合聘師資。
對此，翁曉玲今天則憤怒辯稱，自己並不是「被清大解聘」，而只是「沒開課」；甚至還宣稱，相關說法都是「綠媒的不實新聞報導」。她解釋，自己擔任立委後，根本沒時間回清大上課；原本自己擔任兩個單位的合聘老師、在兩個系所都要開課，只是因為時間關係，現在只能以主聘單位通識中心為主。「一年回去上一門課，盡義務、不領鐘點費；既然我沒空在科法所教課，結束合聘不也是很正常的事？」，她說。
不過，翁曉玲的大動作「澄清」，似乎未見效果，國會民進黨團幹事長鍾佳濱今早仍繼續酸說，「我們猜想，清大學生應該都覺得鬆了一口氣，終於可以安心上課」。鍾佳濱表示，清大之所以做出這樣的決定，相信應該是有他們的考量，黨團完全尊重大學自主；同時也強調，學術自由不應受政治力侵犯，應維持學術獨立。
鍾佳濱另也說，對於翁曉玲的「說明」，黨團也是予以尊重，畢竟她目前仍算聘用的教授；但他還是強調，翁若是真的遭解職，或許清大學生真能鬆一口氣、終於可以放心上課。
國會民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／翁曉玲「清大科法所教職」沒了！綠黨團酸爆：學生終於能安心上課
