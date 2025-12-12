翁曉玲「火上澆油」護助理費除罪化修法 王婉諭：真的不是臥底？

陳玉珍領銜提案《立法院組織法》修法，打算將助理費除罪化，今天引起許多助理不滿現身抗議。（鏡報李智為攝）

國民黨立委陳玉珍領銜提案《立法院組織法》修法，打算將助理費除罪化，全部改為立委支配，此舉引發外界批評。藍委翁曉玲昨（11）日質詢時，護航此修法強調，「這次修法不會影響助理權益」「除非是助理們覺得自己不夠好，才會被解聘」時代力量黨主席、前立委王婉諭今（12）日傻眼po文，「有時候我很懷疑，翁曉玲委員真的不是臥底嗎？」

翁曉玲昨天在立法院質詢時，竟為了護航陳玉珍助理費除罪化修法，強調「這次修法不會影響助理權益」「除非是助理們覺得自己不夠好，才會被解聘。」此言論曝光再度引起外界批評。

王婉諭今於臉書po文，強調有時候自己很懷疑，「翁曉玲委員真的不是臥底嗎？」她認為這樣的言論，已不只是火上澆油，甚至是在檢討被害者了。「國民黨委員用這種態度來面對助理，也難怪助理們會群情激憤。」

王婉諭還提到，今天早上9點左右，立法院助理工會將在立院門口集結、反對陳玉珍的修法。「就我所知，包含工會理事長在內，裡面有非常多都是『國民黨』的助理。」他們平常替老闆衝鋒陷陣、擋子彈、做所有幕後最辛苦的工作，誰也沒想到，有一天竟然會被老闆這樣輕易地出賣。「我在立法院看過無數場記者會，但由『國會助理』自己召開的，還真的是第一次。」

王婉諭更強調，陳玉珍這群提案立委，為了把助理費變成自己的小金庫，卻完全沒有想到，這麼做會犧牲掉數百位助理的權益與生計。這就是為什麼，會有超過300位助理、70多個立委辦公室集體連署反對。「但國民黨總召傅崐萁，竟然還去追查哪些『藍營助理』敢連署？這種引火自焚的行徑，真的讓人瞠目結舌。」

