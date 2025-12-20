翁曉玲、葉元之等藍委陸續赴中 吳思瑤轟不務正業：在台無地自容去討拍？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

媒體揭露，國民黨立委前後兩日陸續赴中，包括林思銘、陳玉珍已於昨日抵達廈門，翁曉玲、葉元之則在今（20）日被發現準備搭機，且無法說清是否與中國官員見面。對此，民進黨立委吳思瑤質疑，藍委此舉是幫鄭習會鋪路？還是中國要派新任務？並痛批違憲之母翁曉玲昨被憲法法庭打臉，無地自容，才逃到中國取暖。

吳思瑤痛批，把擁抱中國看得比台灣民意更重要的國民黨立委，才是真正的不務正業。（資料照）

吳思瑤透過臉書表示，國民黨立委昨天大動作「反獨裁反專制」，今天就急著到中國擁抱獨裁、歌頌專制了。她質疑，難道中國要交付新任務？昨天立院剛通過延會到一月底，藍白要利用延後搞什麼？以過去國民黨立委赴中後，就在立院大亂特亂，早已不是新聞。

廣告 廣告

「重要議案攻防中，國共勾串合謀？」吳思瑤說，總統甫提出「國防軍購預算」、行政院會本週剛送出「國安法案」，以及國民黨涉中爭議法案如「國籍法」「離島建設條例」「廣衛法中天條款」等，都進入最後關鍵階段。國民黨立委是去彙報？還是領賞？

吳思瑤也猜測，難不成國民黨立委是要向中國輸誠，為鄭習會鋪路？「鄭習會」三張門票，都與立院戰場息息相關。為讓鄭習會上路，國民黨立委先去探路？她提及，翁曉玲身為司法委員會召委，可能主導國安修法的議程，而林思銘為財政委員會召委，也能影響總預算、國防特別預算審議，確實啟人疑竇。

吳思瑤說，昨夜台北街頭發生隨機傷人事件，國民黨上下不只進行政治攻擊，國民黨立委此時赴中完全不顧社會觀感。而違憲之母翁曉玲，昨天被憲法法庭二度打臉，在台灣無地自容，就赴中取暖討拍？鄭麗文今天批賴總統不務正業，把擁抱中國看得比台灣民意更重要的國民黨立委，才是真正的不務正業。

更多FTNN新聞網報導

張惇涵備詢電翻藍白立委 吳思瑤稱高下立判：講話有道理，何必大小聲

不只助理費除罪化！綠揭「貪污五法」最為醜惡：熟悉的國民黨回來了

綠黨團赴監院檢舉周萬來、郭明政！控訴專職濫權「代表立院幫高虹安脫罪」

