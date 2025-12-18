翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻

政治中心／李汶臻報導

立法院國民黨團、民眾黨團近日挾席次優勢，聯手停砍公教年金，外界持續關注政院是否提出覆議案、或比照《財劃法》提出「不副署」。藍委翁曉玲今（18）日質詢時，當眾逼問行政院秘書長張惇涵「會不會副署？」，豈料竟遭大法官丈夫陳春生「隔空打臉」。她聽到張惇涵引用大法官陳春生的「這番話」，當場尬掉。畫面流出，更讓網友笑稱她「被嗆到大爆氣」；對此，財經專家徐嶔煌在社群留言時還加碼曬出兩張照，並逗趣表示：「應該不會影響人家夫妻關係啦」。

《財政收支劃分法》近期再度成為立院各黨團的政治攻防焦點。針對立法院國民黨團、民眾黨團近日挾席次優勢通過的再修版《財劃法》，行政院長卓榮泰日前拍板不予副署，創憲政首例；與此同時，立院藍白黨團日前在達成「停砍年金」共識的下，三讀通過反年改相關修法。

先生一番話「翁曉玲秒被KO」愣了！徐嶔煌加碼曬照：應該不影響夫妻關係

立院藍白黨團達成「停砍年金」共識，立法院12日三讀通過反年改相關修法。（圖／民視新聞資料照）





立法院司法及法制委員會今（18）日邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人，就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告，潘孟安並未出席。質詢過程中，藍委翁曉玲逼問張惇涵「政院會副署停砍年金？」，張惇涵當下引用並唸出翁曉玲大法官老公的「意見」，翁曉玲秒被反殺，當下變臉露出尷尬表情，隨後氣到提高音量反問：「我先生的發言跟我們討論停砍公教年金有什麼差別嗎？」，張惇涵回應，不論財劃法或年金，都應考量相關原則與財政永續。

藍委翁曉玲逼問行政院秘書長張惇涵，豈料被「老公1句話」當眾反殺。（圖／翻攝畫面）

藍委翁曉玲逼問行政院秘書長張惇涵，豈料被「老公1句話」當眾反殺。（圖／翻攝畫面）





相關畫面隨後被PO上網，引發網友熱議，就有網友形容「翁曉玲被張惇涵嗆到大爆氣！」，並戲稱「張惇涵唸了她老公陳春生的釋憲意見，翁曉玲像被戳到痛處」。而日前剛與另一半完婚的資深媒體人徐嶔煌，也趕來留言「關心」翁曉玲夫婦的家務事。他補充附上兩張截圖，內容是翁曉玲丈夫陳春生大法官在釋字717號的協同意見，並留言表示，這是張惇涵打臉翁曉玲這一篇的內容，最後還笑稱：「應該不會影響人家夫妻關係啦」。

