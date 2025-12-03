翁曉玲「貪污5萬不罰」！律師砲轟搞不清狀況：不懂就別亂修法

政治中心／李紹宏報導

去年台北市環保局一名黃姓清潔隊員，因為把殘餘價值約32元的舊電鍋轉送給拾荒老婦，被依涉犯《貪污治罪條例》起訴，遭判3個月徒刑、緩刑2年，成為輿論焦點。對此，國民黨立委蘇清泉表示，立委翁曉玲為此提案修法條，「貪污金額在5萬以下者不罰」，以貫徹微罪不舉。這讓律師林智群相當傻眼，認為翁曉玲根本搞不清狀況在亂提案，怒嗆「有這種立法委員，才會被犯罪者笑說法律拿他沒辦法」！

國民黨立委翁曉玲提案《貪污治罪條例》，「貪污金額在5萬以下者不罰」。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

林智群在臉書上指出，清潔隊員這個案例的確有不少爭議，「但絕對不是翁曉玲那種作法」。

廣告 廣告

首先，林智群強調，貪污罪根本不算「微罪」，因為微罪是有期徒刑3年以下的罪，而貪污罪是最低有期徒刑5年以上的重罪，「貪污1元也是貪污，怎麼會變成貪污5萬元以下不罰？那以後公務員每次收賄只要推49999元（5萬有找）方案，警察豈不是抓到也告不了你？」

林智群說，大家都很痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，可是法律就是一個標準，「碰到清潔隊員這個事情，一堆人再來要求法院法外開恩，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？」也痛批一些民眾對法律標準的浮動程度，比法院自由心證還誇張。

清潔員送拾荒嬤32元回收電鍋獲罪，社會輿論沸騰。（圖／資料照）

再來，一堆人抱怨為什麼要對該名清潔隊員褫奪公權，讓他丟飯碗？林智群認為，依照貪污治罪條例第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，這個是沒得商量，法律規定就是如此，法官也只能這樣判。此外，該清潔隊員跟清潔隊間是「勞務關係」，不會因為褫奪公權1年而失去工作。

林智群補充，檢察官「不將」電鍋案以微罪不舉不起訴，原因是根據刑事訴訟法第253條的前提，要是輕罪才可以，但貪污罪屬於重罪，因此不適用。

所以，林智群認為，翁曉玲根本搞不清楚狀況，亂用「微罪不舉」的名詞，狠酸「亂修法比不修法更可怕，不懂就不要亂修」！

更多三立新聞網報導

中國實彈威嚇台灣 藍白還擋國防預算？綠：別再扯後腿了

要法務部講話小心！翁曉玲竟扯陳定南：曾考察新加坡考慮是否引進鞭刑

國人赴陸遭限制自由！翁曉玲再出金句「很嚴重嗎？難道中國會亂逮人？」

教授丟了？翁曉玲喊「只是沒開課」 立院綠黨團酸：學生應該鬆了一口氣

