翁曉玲「貪污5萬不罰」！律師砲轟搞不清狀況：不懂就別亂修法
政治中心／李紹宏報導
去年台北市環保局一名黃姓清潔隊員，因為把殘餘價值約32元的舊電鍋轉送給拾荒老婦，被依涉犯《貪污治罪條例》起訴，遭判3個月徒刑、緩刑2年，成為輿論焦點。對此，國民黨立委蘇清泉表示，立委翁曉玲為此提案修法條，「貪污金額在5萬以下者不罰」，以貫徹微罪不舉。這讓律師林智群相當傻眼，認為翁曉玲根本搞不清狀況在亂提案，怒嗆「有這種立法委員，才會被犯罪者笑說法律拿他沒辦法」！
林智群在臉書上指出，清潔隊員這個案例的確有不少爭議，「但絕對不是翁曉玲那種作法」。
首先，林智群強調，貪污罪根本不算「微罪」，因為微罪是有期徒刑3年以下的罪，而貪污罪是最低有期徒刑5年以上的重罪，「貪污1元也是貪污，怎麼會變成貪污5萬元以下不罰？那以後公務員每次收賄只要推49999元（5萬有找）方案，警察豈不是抓到也告不了你？」
林智群說，大家都很痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，可是法律就是一個標準，「碰到清潔隊員這個事情，一堆人再來要求法院法外開恩，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？」也痛批一些民眾對法律標準的浮動程度，比法院自由心證還誇張。
再來，一堆人抱怨為什麼要對該名清潔隊員褫奪公權，讓他丟飯碗？林智群認為，依照貪污治罪條例第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，這個是沒得商量，法律規定就是如此，法官也只能這樣判。此外，該清潔隊員跟清潔隊間是「勞務關係」，不會因為褫奪公權1年而失去工作。
林智群補充，檢察官「不將」電鍋案以微罪不舉不起訴，原因是根據刑事訴訟法第253條的前提，要是輕罪才可以，但貪污罪屬於重罪，因此不適用。
所以，林智群認為，翁曉玲根本搞不清楚狀況，亂用「微罪不舉」的名詞，狠酸「亂修法比不修法更可怕，不懂就不要亂修」！
更多三立新聞網報導
中國實彈威嚇台灣 藍白還擋國防預算？綠：別再扯後腿了
要法務部講話小心！翁曉玲竟扯陳定南：曾考察新加坡考慮是否引進鞭刑
國人赴陸遭限制自由！翁曉玲再出金句「很嚴重嗎？難道中國會亂逮人？」
教授丟了？翁曉玲喊「只是沒開課」 立院綠黨團酸：學生應該鬆了一口氣
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 363
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 166
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 14
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 3
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 102
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 21
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
金融三業今年前10月賺8426億 彭金隆盼增員工福利
（中央社記者王承中台北2025年12月3日電）金管會統計顯示，金融三業今年前10月稅前盈餘達8426.2億元。金管會主委彭金隆今天表示，金管會今年開始向金融業宣導「金融大回饋計畫」，包括增加基層員工福利，金管會也在很多場合提出呼籲，支持金融業增加基層員工福利。金管會2日公布金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。統計顯示，金融三業今年前10月稅前盈餘達新台幣8426.2億元，年減幅度收斂到11.34%。金管會說明，銀行業獲利續創歷年同期新高，主要是銀行利息跟手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少。立法院財政委員會今天審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法部分條文修正草案，邀請金管會主委彭金隆列席備詢。國民黨立委賴士葆指出，金融業景氣這麼好，金管會站在主管機關的立場，是否應公開喊話希望金融業加薪。彭金隆表示，金管會今年開始就不斷向金融業宣導「金融大回饋計畫」，金融業者在申請新業務時，金管會都會柔性詢問，新業務的成果未來會如何回饋。彭金隆指出，回饋有三個對象，包括增加基層員工福利，再來是對客戶及對社會大眾，金管會會提出具體的「金融大回饋計畫」來促進這件事情，金管會也在很多場合跟中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
桃園楊梅山林秘境～藏身綠意小路！一週只營業三天的柴燒窯烤麵包店
桃園楊梅近年愈來愈多走向自然系與森林系的小店，而這家 「普勒小姐柴燒窯烤麵包」是楊梅在地風土氣息很受歡迎的小店，這也是我第二次前往，不是在熱鬧大馬路旁，而是藏身於綠意盎然的小路深處，沒有現代化的高級麵包坊，而是擁有傳統窯烤、手作、柴燒香氣、天然原料的質樸空間，更不是每天都能買到的麵包店，而是一週只營業三天、採預訂、每日限量的窯烤工作坊，限量出爐。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 6
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 6 小時前 ・ 1
被爆跟許光漢鬧翻「章廣辰選邊站」？張軒睿罕見動怒發聲
張軒睿與許光漢今年5月傳出鬧翻，身為兩人兄弟的章廣辰，夾在中間，曾表示見面不會尷尬，但3日有爆料指出，在許瑋甯、邱澤婚宴上，張軒睿與章廣辰主動打招呼時，遭到對方忽視，進而傳出「選邊站」的消息，對於傳聞，張軒睿也罕見動怒發聲。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 141
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 19
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 27
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰
俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。公視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 53
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 7 小時前 ・ 3
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 66