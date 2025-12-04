翁曉玲：貪污5萬以下免罰修法方向與綠委、法務部一致

翁曉玲指她針對電鍋貪汙案提案修法方向與法務部、綠委一致。資料照 李政龍攝



國民黨立委翁曉玲提案修法，貪污金額新台幣5萬元以下可免除其刑，但遭批評。翁曉玲今（4日）在國民黨立院黨團召開記者會表示，她的主張與民進黨立委、法務部提案修法方向一致，盼行政院在本會期將院版送到立法院，認為批評者只罵她是雙標。

立法院司法法制委員會召委翁曉玲表示，昨日在司法法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時，針對清潔隊員所犯「電鍋貪汙案」，有關《貪污治罪條例》相關修法內容，卻遭綠媒引述林智群律師的貼文，要替貪汙犯除罪化。

翁曉玲說，除了她本人提案修法「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」外，包括民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄等民進黨立委，和鄭銘謙部長都有提出相關修法。未來只要觸犯《貪污治罪條例》情節輕微，所得利益在五萬元以下，可減輕其刑或免除其刑。

翁曉玲指出，目前法務部已經將《貪污治罪條例》修正案，送到行政院且審竣完畢，準備送立院審查。換言之，藍綠立委和法務部修法方向均一致，認為貪污情節輕微，但現行處罰卻相當的重，這種「情輕法重」的情況，不符合「罪刑相當原則」，以及《憲法》的「比例原則」。

翁曉玲表示，個人提出修法後，卻遭綠媒、親綠律師栽贓、扣帽子稱，把「貪污除罪化」，根本就是造謠、雙標。翁曉玲特別強調，個人提出修法方向和內容，跟綠委、法務部所提的方向和內容幾乎一致，都是不忍看到清潔隊員基於善意，將殘值僅32元電鍋，送給拾荒老婦，而觸犯貪污罪；即便法官歷經四次減刑，最後仍判三個月有期徒刑，緩刑二年，褫奪公權一年。

翁說，當立法者希望從法的方面解決「情輕法重」的問題，卻被綠媒、親綠的林智群大律師雙標曲解，完全沒看清楚修法內容，令人感到遺憾！翁曉玲呼籲行政院盡速將修法送立法院審查，國民黨團希望在本會期能夠完成修法。

副書記長王鴻薇表示，將殘值32元電鍋送拾荒老婦，遭依《貪污治罪條例》判刑的清潔隊員案件，引起社會輿論一片譁然後，立法院立即亡羊補牢，除了翁曉玲提出修法外，她也提出修法，不知林智群律師為何「單挑」翁曉玲？同時，綠委賴瑞隆、陳冠廷和莊瑞雄也提出修法。

