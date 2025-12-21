翁曉玲PO照稱自費赴中 周軒曝亮點：她把「蔣萬安的爸爸」也拉進照片裡

政治中心／台北報導

翻攝周軒臉書

媒體報導，中共為確保對台工作沒有意外，利用中國正在舉行廈門台商成立33週年活動，積極接觸國民黨立委赴中，要擋國防特別預算。國民黨立委翁曉玲今（21日）在臉書貼出參加活動的照片，並強調她和幾位「同事」是自費參加活動，純屬私人行程。對此，政治工作者周軒質疑，「跟台商交流這麼急嗎？」並推斷國民黨內部應該「暗潮洶湧」，原因出在於翁曉玲與前立委蔣孝嚴在現場合照。

周軒在臉書發文指出，翁曉玲剛剛在自己的臉書上放了這幾張照片，說她這次去廈門是為了跟廈門台商交流，促進兩岸關係，要媒體不要抹黑，她是「自費私人行程」。

周軒好奇詢問， 「時間點這麼好，台灣剛發生重大事件，身為國民黨立委，還是司法法制委員會的召委，跟台商交流這麼急嗎？」周軒強調，很多人都忘記，翁曉玲也是立法院程序委員會的召委，軍購預算要不要被封殺，能不能排進立法院院會，能不能付委審查，她都有權力。

對於翁曉玲貼出她與前立委、台北市長蔣萬安之父蔣孝嚴的合照。周軒也從照片推斷「國民黨內部應該暗潮洶湧」，原因在於翁曉玲居然把「蔣萬安的爸爸」也拉進來照片裡。

