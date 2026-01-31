翁染漢他病毒亡！家中2老鼠呈陽性 醫：非常難搞的疾病

臺北市大安區一名70多歲男性因感染漢他病毒，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，成為今年首例死亡個案。該男子家中常有老鼠出沒，發病到死亡僅8天。

環保單位前往個案住家周邊進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻檢驗漢他病毒抗體呈陽性反應。（圖／臺北市衛生局）

該名男性具慢性病史，近期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家。據家屬表示，家中經常有老鼠活動及鼠跡。1月6日開始出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家休養。1月8日再次出現腸胃道症狀、畏寒及發燒等病徵，再度就醫後因症狀嚴重收治於加護病房，但症狀未見改善，最終於1月13日不治，1月22日經檢驗確診為漢他病毒感染。

廣告 廣告

環保單位前往個案住家周邊進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周遭捕獲之鼠隻經檢驗漢他病毒抗體呈陽性反應。臺北市衛生局及環保局已於1月23日前往個案住家及周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源，並執行環境噴消及衛教等防治工作。1月27日對同住家人採檢，血清檢驗結果為陰性。1月30日環保局針對個案住家半徑200公尺範圍內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠等防疫措施。

1月30日環保局針對個案住家半徑200公尺範圍內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠等防疫措施。（圖／臺北市衛生局）

心臟血管外科醫師吳欣岱在臉書發布影片說明，漢他病毒屬於人畜共通傳染病，大部分受感染者是因為接觸到老鼠的糞便或分泌物，甚至被老鼠咬傷都可能感染。吳欣岱指出，感染漢他病毒後會影響各種器官，包括急性出血熱、急性腎衰竭或肺部症候群等，造成肺水腫、呼吸困難，形容這是「非常難搞的疾病」。根據不同的病毒亞型，漢他病毒死亡率大約介於1%到15%之間。

由於農曆過年將至，家家戶戶準備大掃除，吳欣岱提醒民眾，若看到家中雜物間或周圍巷弄有小老鼠糞便，一定要特別小心，同時建議打掃時務必佩戴口罩及手套。她警告，若未戴口罩，老鼠糞便中的病毒可能隨著掃地時塵土飛揚，在空氣中傳播而不慎吸入。

臺北市衛生局呼籲落實居家防鼠3不策略。（圖／臺北市衛生局）

臺北市衛生局提醒，民眾於農曆春節前清掃住家及工作環境時，務必佩戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。若已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應以市售漂白水以1比9比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再行清理，切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等工具，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。

臺北市衛生局呼籲落實居家防鼠3不策略，包括「不讓鼠來——封閉鼠道」、「不讓鼠住——整理環境」、「不讓鼠吃——斷絕糧食」。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史，以及早獲得妥適治療。

延伸閱讀

民主剛果鈳鉭礦場傳嚴重崩塌事故 逾200人罹難

MLB/王建民前隊友退休！生涯179次救援 化身災區英雄

員警吳念庭出手 見孕婦臨盆「國道領路」讓她及時趕抵醫院