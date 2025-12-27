翁染A流「6天變大白肺」！葉克膜搶救15天救回一命

苗栗一名64歲劉先生原本身體健康無慢性病史，起初僅有咳嗽症狀，卻在短短6天內病情急轉直下，出現呼吸喘、嚴重缺氧等危急情況。經醫療團隊緊急啟動葉克膜治療，歷經15天搶救，劉先生順利康復。

大千綜合醫院心臟外科醫師陳嘉葦。 （圖／大千醫院提供）

大千綜合醫院心臟外科醫師陳嘉葦表示，葉克膜是一種暫時取代心肺功能的生命維持設備，類似人工心臟與肺臟。當病人心肺功能嚴重衰竭、無法維持基本生命需求時，由幫浦取代心臟收縮功能、氧合器取代肺臟呼吸功能，將血液引流至體外氧合後再回輸體內，讓受損肺部獲得休息與修復機會，爭取搶救時間。

陳嘉葦指出，劉先生起初只有咳嗽症狀持續6天，原以為是一般感冒，沒想到病情迅速惡化，開始出現呼吸急促、血氧驟降至73％，遠低於正常值96％。送醫後，X光及電腦斷層檢查發現，他的雙側肺部嚴重浸潤發炎，呈現發白狀態，無法進行正常氣體交換。經快篩檢測確診為A型流感，並併發成人呼吸窘迫症候群（ARDS），無法以一般藥物治療及呼吸器支持。

此次劉先生使用葉克膜長達15天，期間由心臟外科與加護病房團隊密切監測各項生理指標，調整治療策略，給予抗病毒藥物及支持性療法。隨著肺部功能逐漸改善，最終成功脫離葉克膜並順利康復。

劉先生送醫後，X光及電腦斷層檢查發現，他的雙側肺部嚴重浸潤發炎，呈現發白狀態，無法進行正常氣體交換。（圖／大千醫院提供）

陳嘉葦表示，許多民眾誤以為流感只是較嚴重的感冒，但事實上流感病毒威力遠超一般感冒。流感重症典型症狀包括高燒、嚴重咳嗽、呼吸困難、胸痛及意識改變，一旦出現呼吸急促、血氧下降、持續胸痛或意識不清，應立即就醫。

流感可能引發的嚴重併發症包括肺炎、腦炎、心肌炎及心包膜炎，其中肺炎最常見，也是流感致死的主要原因。陳嘉葦強調，成人呼吸窘迫症候群（ARDS）則是流感重症最嚴重表現，死亡率極高，必須依賴葉克膜等高階生命支持系統搶救。

最後，陳嘉葦也提醒，預防流感重症建議接種流感疫苗，雖無法百分百預防感染，但能有效降低重症、住院及死亡風險。即便不幸感染，接種疫苗者症狀通常較輕，恢復也較快速。此外，民眾應養成勤洗手、戴口罩及保持社交距離等良好衛生習慣，以降低感染風險。

