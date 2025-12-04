翁深夜散步不慎跌坐路中！ 警暖心攙扶護送返家

一名老翁，日前趁深夜獨自一人出門散步，卻不慎跌坐在地，警方護送他到家。（圖／東森新聞）





北市一名老翁，日前趁深夜獨自一人出門散步，卻不慎跌坐在地，無法自行爬起身，警方獲報到場協助，除了將人攙扶起來之外，也順利把老翁護送返家。

警方 vs. 老翁：「慢慢來，有沒有撞到頭，我看一下，你要救護車嗎，我幫你叫救護車好不好。」

獲報有人倒在路邊，警方趕抵現場了解，只見一名老翁，獨自一人跌坐地，旁邊還有一台助行器。

警方 vs. 老翁：「好，我們載你回家好不好，（好），你可以走嗎，（可以）。」

員警小心翼翼將人扶起，一左一右護送上警車。

日前這名老翁，趁深夜時分走出家門散散步，卻疑似因為多年前中風之後，行走不易導致不慎跌倒，又無法自己爬起身，才會一度坐在路中央。

雖然老翁好幾度婉拒協助，但員警實在放心不下，還是堅持由警車護送，平安將老翁送回家。

