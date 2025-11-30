翁深夜騎機車逆向國1內側車道 撞轎車起火當場身亡
國1北上嘉義水上段今天（30日）凌晨3時許發生死亡車禍，75歲王姓老翁不知何故騎機車逆向上國道，行駛內側車道，與林姓男子駕駛轎車發生撞擊，2車起火燃燒，老翁當場身亡，確切肇因調查中。
國道公路警察局第四公路警察大隊今天發布新聞訊息，王男（39年次）騎乘普通重型機車，上午3時42分許，逆向行駛於於國道1號北向272.3公里內側車道，與行駛於內側車道由林男（65年次）駕駛的自用小客車發生撞擊，撞擊後王男摔落於內側車道，後續機車卡在自小客車車頭，2車往前滑行並起火燃燒。
警方表示，此起事故造成王男當場身亡，酒測值仍待法醫相驗，林男無飲酒情形；有關王男逆向原因及相關肇事責任，仍待調查並報請檢察官偵辦。
其他人也在看
失控衝撞機車如"撞保齡球瓶" 自小客車駕駛稱身體不適失神
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南高雄報導台南市安南區，發生一起自小客車追撞機車的交通事故。肇事的自小客女駕駛，疑因身體突然不適，竟在路口衝撞，前方停等紅燈三名女機車騎士。另外在高雄楠梓區，也發生自小客駕駛，迴轉車輛後失控，衝撞路旁停等紅燈的三輛轎車和一輛機車，造成騎士和乘客受傷，還好送醫後沒有大礙。自小客駕駛供稱突然不適，暴衝前方停等紅燈騎士！（圖／民視新聞）機車騎士們到路口停等紅燈，後方開來的白色轎車，先是放慢了速度，沒想到卻又突然往前加速，這下子不得了，前方停等紅燈的騎士們，一位僥倖被推開，白色上衣的女騎士，則被猛力的往前推撞了一段路後，摔向路旁，至於另一名黑色上衣的女騎士，則是一路在引擎蓋上，被端開了十來公尺，巨大聲響引來附近民眾驚慌。附近民眾說：「看到一個人躺在那裡，聲音很大，當然很大不然我怎麼會跑出來。」機車騎士們像保齡球瓶般的被追撞，倒了一地。救護人員獲報趕到現場，兩名女騎士身體擦挫傷，其中一人被送醫，而肇事的女駕駛，也坐上了救護車，因為事故發生前，她說突然感到頭暈不適，失神釀禍，也要到醫院檢查，警方至今還沒有製作事故筆錄。高雄楠梓區失控衝撞。紅色自小客迴轉後，突然閃向雙黃線，又衝向路邊多部車輛！（圖／民視新聞）台南第三分局交通分隊小隊長吳仲福表示：「本案屬過失傷害，當事人均尚未提出告訴，本分局將依相關規定，依法後續處理。」無獨有偶在高雄楠梓區，也發生失控衝撞。紅色自小客在路口從外側車道迴轉後，突然先是閃向雙黃線，接著又衝向路邊，直接撞上停等紅燈的三輛轎車，和一輛雙載的機車，追撞過程也是萬分驚險，還是撞了又撞，還好兩名機車上的騎士和乘客，送醫後無大礙。高雄市楠梓分局交通組長許晉瑋表示：「往東方向迴轉，不明原因失控撞擊三輛自小客車，以及普通重機車。」兩起事故的肇事駕駛都沒有酒駕，但肇事過程卻都十分誇張，儘管肇事原因都難以一時釐清，卻讓無辜騎士飽受無妄之災。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：失控衝撞機車如「撞保齡球瓶」 自小客車稱身體不適失神 更多民視新聞報導宜蘭男精神恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩驗出"毒駕"送辦老翁遭公車捲進車底 失智妻全程目擊卻沒辨識能力視力僅剩0.2！女明星車禍毀容 動刀十幾次花500萬重生民視影音 ・ 16 小時前
騎車上班過彎卻直衝路樹！ 撞擊巨響 騎士傷重亡
台中市 / 綜合報導 台中霧峰發生死亡車禍，一名46歲的周姓男聯結車駕駛，清晨5點多騎機車上班，過彎時他沒有順著路騎，而是直直往人行道上的路樹猛撞，撞出劇烈火花，人車更因此分離慘摔，附近民眾聽到撞擊聲，趕快拿著三角錐出來指揮交通，同時報警求救，男子傷勢嚴重，被緊急送醫，搶救後傷重不治。機車過彎卻沒有順勢往右轉，直直撞上人行道上的路樹，機車猛撞噴出火花，人車分離，騎士滾到馬路上。車禍發生在清晨5點多，天色微亮，當時機車騎士撞上路樹後，傷勢嚴重倒在馬路上，附近居民聽到碰撞聲趕快出來看，擔心二次碰撞，他搬出三角錐，幫忙指揮交通。附近居民說：「聽到聲音不正常我就出來看，拿三角錐擋著，跟指揮交通，等到救護車來，我就交給他們。」車禍地點在台中霧峰區的環河路一段，警方到現場發現，撞車的是一名46歲的周姓男騎士，當下已經沒有生命跡象，緊急將他送醫搶救，卻還是傷重不治。員警說：「不好意思。」騎士撞車時，手機噴飛出來掉地上，不知情的朋友打電話給他，員警接起電話，告訴對方這個壞消息。台中霧峰分局交通分隊小隊長蕭鑫奇說：「事故地點不明原因，碰撞人行道路緣，後撞擊路樹。」警方調查，周姓男騎士是聯結車駕駛，當時他騎車去上班，卻不明原因撞上路樹，會報請檢察官抽血檢驗，釐清是否有酒駕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
紅燈減速...突暴衝撞飛2騎士！ 駕駛稱身體不適釀禍
台南市 / 綜合報導 台南一名63歲劉姓女子，昨（28）日早上7點多，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，眼看前方亮起紅燈，車輛減速，看似要停下車輛，沒想到突然高速往前衝撞，停等紅燈的騎士，釀成兩名騎士反應不及被撞飛，好險送醫沒有大礙，不過究竟為何發生這起意外，婦人供稱是身體不適釀禍，肇禍原因警方表示要釐清，但這驚險過程，也嚇壞不少目擊民眾。大批騎士在路口停等紅燈，下一秒突然，一輛轎車突然衝撞，其中兩名騎士，甚至被撞飛，突如其來意外，讓當時，不少目擊騎士嚇出一身冷汗，趕緊通報警消到場救援，這宛如保齡球般的驚險事故意外，就發生在昨（28）日上午。駕駛車輛的63歲劉姓女子，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，當時前方亮起紅燈，車輛先是緩緩放慢頓了一下，看似已經減速，但不明原因，突然加速往前大力撞上三台機車，記者VS.附近住戶說：「就是碰，很大聲就跑出來看，就車禍，看到一個一個人躺在那裡，(聲音很大嗎)很大。」第三分局交通分隊小隊長吳仲福說：「疑似身體不適，不明原因撞上前方，停等紅燈3位女性機車騎士，因事故當事人(駕駛)據悉，先至醫院就醫，無法立即至分隊製作事故紀錄，本案屬過失傷害，當事人皆尚未提出告訴。」事故意外，一共波及三人，其中兩名遭撞飛的女騎士，則是受到輕傷，幸好送醫後沒有大礙，現場4人酒測值為0，駕駛車輛婦人供稱是身體不適造成意外，後來也送醫救治，至於確切肇禍原因，有待警方進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
台南恐怖車禍！63歲婦人暴衝「保齡球式連環撞」 現場畫面曝光
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導台南市安南區昨（28）日上午發生一起暴衝車禍，63歲劉姓女子開著一輛白色自小客車，駛經長溪路三段與鎮安路口時，不明原因失控直撞前方停等紅燈的3台機車，只見騎士們宛如保齡球般遭轎車給撞倒，場面怵目驚心。此次事故造成2名女騎士輕傷，送醫後皆無大礙，現場4人酒測值均為零，至於劉姓女駕駛的暴衝原因，仍有待釐清。台南市警消於昨日上午7時35分獲報，劉女駕車沿長溪路三段由北往南行駛時，不明原因撞上前方停等紅燈的42歲簡姓、28歲鄭姓、27歲陳姓女騎士。此次事故造成2名女性騎士受有身體擦挫傷，送醫後無大礙；現場4人酒測值皆為零，詳細肇因仍待警方進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／台南恐怖車禍！63歲婦人暴衝「保齡球式連環撞」 現場畫面曝光 更多民視新聞報導轎車突從路邊鬼切 後方休旅車追撞側翻2人傷台中知名麵包攤遭撞毀 惡駕駛倒車肇逃棄車失聯宜蘭男精神恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩驗出"毒駕"送辦民視影音 ・ 19 小時前
轎車「迴轉失控」連環撞！ 3汽車.1機車遭殃
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區，德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，發生車禍，一輛紅色轎車迴轉失控，先撞到白色車輛，迴轉後又一路撞了兩輛車和一輛機車，騎士和乘客來不及閃，被撞倒擦挫傷，還好人無大礙，現場一團亂，根據了解，駕駛自稱當時是車輛失控，完全沒辦法控制才會釀禍，詳細肇事原因，還有待進一步釐清。紅色車輛迴轉，結果接下來是怎麼回事，駕駛開始失控，先撞上停紅燈的白車，迴轉後，又再撞路邊車輛尾巴，零件被撞到噴飛，接下來，竟然又再往前撞上機車和汽車，騎士和乘客當下有回頭看，但已經來不及閃就被撞倒地。另一個角度來看，當時紅色轎車，開出來要迴轉，先擦撞車輛，接著迴轉後開始往右偏，整輛車繞來繞去，一共撞了三輛汽車，一輛機車，而機車騎士乘客遭撞，都有擦挫傷。車禍現場一團亂，紅色轎車車頭嚴重毀損，雨刷還在刷，是駕駛沒有注意，還是操作不慎，目擊民眾說：「紅色的車往這邊來，撞到一台，前面又撞到機車，又再撞到最前面還有一輛汽車，摩托車的(騎士.乘客)有受傷。」車禍意外發生在高雄，楠梓區德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，39歲的林姓男駕駛，開車由德民路往東方向迴轉往西，結果卻不明原因，失控撞擊在勇昌街，停等紅燈的汽機車，高雄楠梓分局交通組組長許晉瑋說：「現場對駕駛人酒測皆無飲酒情事，詳細肇事原因，仍由交通大隊分析研判。」駕駛一個迴轉，大失控，一連撞了共4輛汽機車，還好遭撞的騎士和乘客，只有輕傷，送醫後沒有大礙，但真的嚇壞在場用路人，警方表示，駕駛自稱當時是車輛突然失控，至於詳細肇責，還有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 13 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》感覺大谷翔平打擊有點迷失方向 Roberts：揮了很多壞球
洛杉磯道奇球星大谷翔平本季在重回投手丘，進行投球復健的同時，打擊上依舊繳出好成績。不過他偶爾也會出現明顯的低潮，對此道奇總教練Dave Roberts表示，他確實覺得大谷翔平有時在打擊上似乎有點迷失方向。TSNA ・ 2 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 14 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 18 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前