翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷

翁滋蔓長相甜美，與豪門小開穩定交往，遲未宣布婚訊。（翻攝IG@smiretzymann）

北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。

台大女神一出道就受矚目

翁滋蔓可說是標準的台大女神，學生時期熱衷社團，出道首部廣告就搭檔周杰倫，從廣告新寵兒發展成影視雙棲藝人，之後參與《亞洲天團爭霸戰》、《哈新聞》、《流言追追追》、電影《十七歲》、《終極舞班》等作品。翁滋蔓與豪門對象、萬海集團千億小開愛情穩定長跑5年，面對外界關心婚期，她依舊維持打太極，笑說結婚還要等很久，「結婚我會邀請大家，現在都是好朋友，認識很久了」，即便偶有與男方家中長輩關係不合的傳聞，她仍維持神祕感，態度低調淡定。

翁姿蔓就讀北一女時就是校花等級的美女。（翻攝IG@smiretzymann）

Lulu高中走文青風

中女中出身的Lulu，學生時期走的是文青知性風，還曾被說長得像蔡英文。如今她早已成為金鐘獎常客，是新生代最亮眼的主持天后，從搞笑模仿到撐起大型典禮，她的進步大家有目共睹。最近她跟陳漢典這對老搭檔拋出幸福震撼彈，正式升格夫妻，愛情事業兩得意，簡直幸福破表。

Lulu就讀中女中時是文藝少女。（翻攝IG@sunnygirl800424）

另一位傳奇學姊寇乃馨當年更是校花等級的存在，之前流出的北一女舊照清純爆表，五官標緻得令人驚豔。現在54歲的她與老公黃國倫不僅感情甜蜜，還轉戰電商事業有成，賺錢之餘也懂得享受生活。夫妻倆最近裝修好2億元的南港豪宅，160坪的寬敞空間，完美詮釋了什麼叫作人生勝利組。

