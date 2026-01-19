翁瑀接任大台中中小企協理事長 期強化中小企業品牌力與國際能見度

▲臺中市大臺中中小企業協會第16-17屆理事長暨理監事交接典禮。

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市大台中中小企業協會於今（18）日隆重舉辦「第16、17屆理事長暨理監事交接典禮」，在各界貴賓見證下，臺中市經發局長張峯源頒發當選證書，卸任理事長林鴻明正式將印信交接予新任理事長翁瑀，象徵責任與使命的承先啟後。中市府經濟發展局長張峯源出席祝賀授證，期許新團隊持續凝聚中小企業力量，為台中產業注入更多成長動能。

▲臺中市政府經發局長張峯源（圖左）、新任理事長翁瑀（圖右）。

經濟發展局長張峯源表示，中小企業是台中經濟發展的核心引擎，也是城市創新動能與就業穩定的重要支柱，特別感謝林前理事長任內積極整合產業資源，協助中小企業在多變的經濟環境中穩健前行，對於產業凝聚與協會發展貢獻良多。並肯定新任理事長翁瑀長期深耕會展與產業整合，將ESG與綠色永續概念導入產業交流，相信在她帶領下，將能持續深化中小企業品牌力與國際能見度，為台中打造更具韌性與競爭力的產業環境。

新任理事長翁瑀為博思達國際股份有限公司董事長，擁有超過25年會展策劃與產業整合經驗，亦為「台中設計週」與「台灣國際建築室內設計建材展」的重要推手。新任理事長翁瑀表示，未來將以「讓會員被看見」為核心目標，積極結合政府資源與國內外產業平台，強化中小企業的品牌力與國際能見度，並推動與日本宮崎縣及不丹南方經濟特區等國際市場的產業交流，為會員開創更多商機。

▲活動現場合照。

交接典禮來賓雲集，包含日本宮崎縣前議長星原透、臺中市政府經濟發展局長張峯源、工策會總幹事陳學聖、立法委員廖偉翔、臺中市商業發展促進會理事長楊澄源、市府顧問余瑞麟、不丹蓮師宮殿副主持噶瑪旺秋、烏日聖母宮宮主吳錦蓮，以及來自各產業公協會、學界與社團的重要代表均蒞臨祝賀，場面隆重熱絡。（照片／記者廖美雅翻攝）