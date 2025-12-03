翁疑被害妄想症持「鈍器猛擊妻」自行報案：我把老婆殺了！遭聲押

社會中心／新竹報導

82歲的翁姓老翁持鈍器殺害妻子後自行報案。（圖／翻攝畫面）

新竹縣竹北市一名翁姓老翁（82歲）昨（3）日凌晨，疑似因被害妄想症犯了，持鈍器將曾姓妻子（71歲）打死後，便自行打電話報案稱「我把老婆殺了！」檢方複訊後，認為老翁罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據了解，老翁近日近年來疑似出現被害妄想症，常常懷疑與自己同住於竹北市科大一路某民宅的妻子想要謀害他，家屬發現此狀況後，雖有帶老翁就醫檢查治療；沒想到，3日凌晨5時許，老翁疑似犯病，突然情緒失控持鈍器妻子頭部，造成妻子頭破血流，倒臥在血泊中。

廣告 廣告

事後，老翁自行打電話報警自首，並聲稱「我把老婆殺了！」但精神狀態不穩，無法交代犯案動機，警方隨即前往；到達現場後，警員驚見曾姓妻子臉部都是瘀傷，且已明顯死亡、未送醫，並將老翁逮捕。警詢時，老翁對犯案經過、動機均無法清楚敘述，之後依法將老翁移送新竹地檢署。

新竹地檢署檢察官訊問後，認為老翁涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押，後續將徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

基隆汐止15萬戶喝汙水「2公司違規挨罰」非禍首…謝國樑：元凶另有其人

5歲童全身傷腦出血…寄養父竟任「躺廁所冰冷地板」數小時冷血不送醫

疑介入高志綱婚姻…女星再爆「帶酒醉球員回家拍私照」牽扯北部某投手

二嫂正面曝！高國豪遭遭哥2打1…妻抱孩護尪嗆嫂：娶妳高家才變成這樣

