翁矯正人工關節 走路不再歪痛

病人林先生對人工膝關節翻修再置換感到滿意。

（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

膝蓋退化性關節炎，更換人工膝關節並非一勞永逸。國內外統計，手術後仍有1-2成病人對結果不甚滿意。台中慈濟醫院關節中心醫師趙子鎔分享人工膝關節置換失敗案例，提醒大眾術前評估與精準手術規劃才是成功關鍵。

77歲林先生，去年因退化性關節炎造成走路疼痛，到醫院院接受人工膝關節置換手術。術後6個月膝蓋仍持續腫脹、走路歪斜，難以上下樓梯，甚至反覆積水，每週需兩次回院抽水，生活品質大幅下降。林先生非常失望，直言「換關節比沒換更糟糕。」

廣告 廣告

林先生到台中慈濟醫院趙子鎔醫師門診檢查。X光與電腦斷層顯示，原本置換的人工關節角度出現偏差，導致膝關節軸向錯位、受力不均。人工關節應與人體重心軸線垂直，病人術後角度卻反向歪了約10度，造成走路一踩就歪，膝蓋反覆發炎積水而疼痛。

趙子鎔醫師與林先生反覆分析溝通後，進行「人工關節翻修再置換」手術，透過電腦斷層影像規劃，重新調整關節角度與力學軸線。術後第二天，林先生便能下床行走，一個月後腫脹消退，不再反覆積水，已經能獨自行動，可以搭公車回診。他表示「不再腫、不再痛，走路終於又有力量，非常感謝趙醫師。」

趙子鎔指出，人工膝關節手術並非百分之百成功。排除組織感染、沾黏等因素，約有百分之一到五的病人，可能因角度偏差或骨質問題導致置換失敗，需再次手術。「人工關節置換並非愈快開刀愈好，術前醫師的評估與精準手術過程，才是成功關鍵。」

現代膝關節手術可藉電腦導航輔助，如Rosa機械手臂導航系統，在術前模擬手術角度與軟組織張力，協助醫師術中更精準地置換關節。