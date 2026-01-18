翁禎源和沈正一《微粒複製》聯展

藝術家翁禎源和沈正一聯手推出《微粒複製》展覽，即日起至二月一日在新營文化中心登場。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

藝術家翁禎源和沈正一聯手推出《微粒複製》展覽，即日起至二月一日在新營文化中心登場，該展以「微粒」為概念軸線，聚焦影像複製、技術介面與觀看習慣間的當代關係，十五件作品展現全新的影像觀察與再思考，揭開影像的秘密。

新營文化中心指出，兩位藝術家都是科班出身，翁禎源畢業於國立高雄師範大學美術系研究所、台北藝術大學美術學系，這次作品以早期數位影像作為靈感，結合手工計算與軟體操作，創造出「逆向數位化」的視覺經驗；透過像素拆解原創與複製，挑戰觀者對影像真實性的判讀，呈現科技生成下的模糊界線。

沈正一現為國立台南藝術大學藝術創作理論研究所博士生，畢業於同校及華梵大學美術學系；這次展出作品《樹靈塔》、《圖像捉影｜阿里山人工林》與《翰墨情懷｜阿里山午後》，延伸素描思維，並捕捉山林霧氣流動中的視覺瞬間。

新營文化中心說，《微粒複製》展覽聚焦當代視覺文化中的「複製性」與「技術介面」，延伸觀看經驗與知識生成的可能性。