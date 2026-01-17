翁突然沉默寡言…家人以為失智！醫檢查發現「耳屎塞滿」

一名87歲爺爺近兩年突然變得沉默寡言、對家人態度冷淡，血糖控制也一團糟，家屬擔心是失智症。沒想到檢查後發現，問題出在耳垢堆積造成聽力受損，清除後立刻恢復健談個性。

一名87歲爺爺近兩年突然變得沉默寡言、對家人態度冷淡，血糖控制也一團糟，家屬擔心是失智症。（示意圖／Pixabay）

營養師曾建銘在臉書粉專指出，這位87歲男性長輩原本個性健談，但這兩年來性情丕變，不僅對家人愛理不理，連帶血糖數值也控制得一塌糊塗。家屬憂心忡忡，擔心長輩罹患失智症，焦急程度如同熱鍋上的螞蟻。

經過長者功能評估（ICOPE）轉介後，醫療團隊發現問題癥結並非失智或腦部病變。曾建銘表示，爺爺的問題其實是耳屎太多造成聽力受損，清除耳垢後，這位長輩立刻恢復原本愛聊天的性格。

爺爺的問題其實是耳屎太多造成聽力受損，清除耳垢後，這位長輩立刻恢復原本愛聊天的性格。（示意圖／Pexels）

更重要的是，由於能清楚聽懂衛教內容，這位爺爺開始了解胰島素該怎麼注射、飲食該如何控制，血糖數值也隨之穩定下來。曾建銘強調，聽力問題若未及時處理，不僅可能被誤判為失智症，甚至會影響慢性病的控制。

曾建銘另分享一起案例，有位女性長輩出現視力模糊症狀，卻始終拒絕家人建議，堅持不願前往眼科就診，認為只是一般老花眼。在得知對方平時熱衷投資股票後，他便半開玩笑提醒：「阿姨，視力不好，萬一下錯單、買錯股怎麼辦？」這番話讓對方瞬間意識到問題嚴重性，二話不說立刻掛號就醫。他表示，只有真正在乎長輩關心的事物，照護工作才能真正走進他們內心。

