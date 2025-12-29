翁立友出道推手是他們！成名辛酸史曝光 靠「一碗蜆精」決心改變

金曲歌王翁立友登上《唱歌給你聽》。中天提供

金曲歌王翁立友登上《唱歌給你聽》宣傳新歌《老狗伴鐵人》，他熱情分享這首歌的創作背景：「是在描述現在社會有很多人終其一生都是單身，就是羅漢腳的意思，這也是真實故事，在台中有個叫鐵人的果農，養了一隻狗來做伴，每天日出而作日落而息。」 節目中翁立友也聊到當初會進演藝圈，爸媽是很重要的幕後推手。

許志豪（左起）、翁立友、杜忻恬、李子森合照。中天提供

5歲展現音樂天分 19歲重返音樂路

翁立友分享：「我5歲時有個港劇叫《天蠶變》，我聽了3次後就用笛子吹出來，我爸媽嚇一跳，也發現我有這個天分。」爸媽原本想栽培他，但因為家境因素只能作罷：「一問才知道學費這麼貴，1堂課要250塊，1台鋼琴要10幾萬，那時候1碗陽春麵才10塊，我們家的環境就沒辦法，但這個遺憾一直在我爸媽心上。」

廣告 廣告

直到他19歲參加歌唱比賽被發掘才又重新接觸音樂：「參加歌唱比賽認識了李文通老師，我爸媽為了要彌補遺憾就去標會，想讓我拜他做老師，很多爸媽投資在孩子身上都不求回報，所以我就想成功的時候，一定要好好報答他們。」

杜忻恬、翁立友合唱。中天提供

事業低潮陷迷惘 媽媽深夜等門的一碗蜆精

翁立友在事業低潮時，也因為有媽媽的支持才重新振作起來：「要靠唱歌賺錢哪有這麼簡單，我在心情最不好的時候，朋友怕我整天待在家會鬱悶，都會帶我出去吃吃喝喝，有一次我比較晚回家，以為媽媽睡了，結果她在客廳等我說『電鍋裡有一碗蜆精』，就叫我去喝，因為她擔心喝酒傷肝。」

翁立友越喝越覺得對不起家人：「喝的時候心很酸、很想哭，覺得自己怎麼這麼沒用，出唱片沒紅，沒辦法賺錢回來孝順爸媽、讓家人比較輕鬆，所以那碗蜆精喝完之後，我就決心要改變。」



回到原文

更多鏡報報導

安心亞跨年獨留台北！火辣迎2026 周湯豪、玖壹壹倒數後壓軸登場

小S感性道謝GD！深夜告白「1句話」洩心聲 靠他勇敢面對世界

曾上節目誤觸小S私密處！25歲男模遭控硬上女大生 認錯後又稱「雙方合意」