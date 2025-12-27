翁立友宇宙來了！親揭冷知識「比香蕉哥哥小1歲」 原來是這年次

翁立友（左，萬星傳播提供）與香蕉哥哥（右，公視提供）年齡近來引發網友好奇。



以台語歌曲《我問天》走紅的歌手翁立友真實年紀引發網友好奇，繼先前被發現與五月天阿信同年後，最近又有人提到，翁立友是64年次，其實跟63年次的香蕉哥哥差1歲；翁笑說，常常莫名跟香蕉哥哥「同框比照」，很高興網友將他「年輕化」。

翁立友日前登上白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，演唱民國70年的懷舊金曲《歡喜再相逢》，白冰冰打趣地問翁立友，「這首歌發行的時候你出生了嗎？」

50歲的翁立友笑說，自己是民國64年次，比香蕉哥哥小1歲，卻常常莫名跟香蕉哥哥「同框比照」，難得被年輕化。

廣告 廣告

翁立友也回一起，小時候剛出道，特別感謝陽帆是他的「財神爺」，帶著他作秀到處跑，還常常一起跟陽帆的飯局上的大老闆吃飯，點滴在心讓他記到現在，陽帆則笑說：「現在跟朋友們吃飯，都會問我翁立友怎麼沒來？」

翁立友來到節目中更是寵粉，演唱《舊情綿綿》以及新專輯主打歌《看天》，現場再加碼與「粉紅超跑歌后」林姍合唱《憨翁》，猶如演唱會等級的歌單，讓粉絲聽得如癡如醉。

更多太報報導

韓國瑜2018「暴起」奪高雄市長 週刊曝中共介選音檔：砸2000萬人民幣

大逆轉！賴瑞隆兒非霸凌 雙方家長共同聲明：孩子衝突

北捷隨機殺人「非突然發瘋」 醫師揭「長期與社會斷聯」風險