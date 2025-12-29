翁立友宣傳新歌《老狗伴鐵人》 曝進演藝圈「他們」是幕後推手

翁立友上《唱歌給你聽》為新歌做宣傳。（中視提供）

翁立友近日上中視、中天《唱歌給你聽》宣傳新歌《老狗伴鐵人》，節目中和杜忻恬深情對唱《愛要大聲講出來》，許志豪則好心提醒他：「如果要跟她對唱，保險要先買，你不知道歌迷多嚴格，她幾乎只能配李子森。」翁立友聽了笑說自己也是「森恬CP」的粉絲。

節目中翁立友也聊到當初會進演藝圈，爸媽是很重要的幕後推手：「我5歲時有個港劇叫《天蠶變》，我聽了3次後就用笛子吹出來，我爸媽嚇一跳，也發現我有這個天分。」爸媽原本想栽培他，但因為家境因素只能作罷：「一問才知道學費這麼貴，1堂課要250塊，1台鋼琴要10幾萬，那時候1碗陽春麵才10塊，我們家的環境就沒辦法，但這個遺憾一直在我爸媽心上。」直到他19歲參加歌唱比賽被發掘才又重新接觸音樂：「參加歌唱比賽認識了李文通老師，我爸媽為了要彌補遺憾就去標會，想讓我拜他做老師，很多爸媽投資在孩子身上都不求回報，所以我就想成功的時候，一定要好好報答他們。」

翁立友在事業低潮時，也因為有媽媽的支持才重新振作起來：「要靠唱歌賺錢哪有這麼簡單，我在心情最不好的時候，朋友怕我整天待在家會鬱悶，都會帶我出去吃吃喝喝，有一次我比較晚回家，以為媽媽睡了，結果她在客廳等我說『電鍋裡有一碗蜆精』，就叫我去喝，因為她擔心喝酒傷肝。」他越喝越覺得對不起家人：「喝的時候心很酸、很想哭，覺得自己怎麼這麼沒用，出唱片沒紅，沒辦法賺錢回來孝順爸媽、讓家人比較輕鬆，所以那碗蜆精喝完之後，我就決心要改變。」

