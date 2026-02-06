翁立友工具人服侍3女！「仙界口譯姐」曝馬年開運祕方

【緯來新聞網】翁立友今（6日）帶師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪開心逛年貨大街，熱情粉絲擠爆現場，自稱是搬運工，幫師妹扛年貨戰利品。眾人虧翁立友尾牙場子多，口袋賺飽飽，他謙虛表示「不多」，直呼去年在國外演出較滿。此外，林琇琪家中是開廟宇，特別分享馬年開運方法。

蕭玉芬（左起）、翁立友、唐儷、林琇琪攜手逛年貨大街迎金馬。（圖／豪記唱片提供）

年關將至，翁立友透露給媽媽的紅包「她會笑就好了，是一個心意」，同時透露年前工作到13日。隔天情人節是否要陪太太過？他直言：「結婚了還過？有心天天都是情人節啦！安太座比安太歲好。」自豪表示家用從來不用老婆擔心。



結婚3年，翁立友難免面臨催生話題，但家中長輩相當開明，「其實現在的長輩還滿跟得上時代 」。過完年，他要備戰3月21、22日參與胡瓜籌辦的《鑽石舞台之夜》演唱會，靠跑步、打匹克球維持體能，近期已瘦下2公斤，老婆也一起加入運動行列，夫妻相互陪伴，甜蜜放閃。



蕭玉芬分享原本過年想去哈爾濱看極光，但因車程太久反悔。外型亮眼的她，坦言最近身邊有3位追求者，卻都被她打槍，「他們都不是我的菜，以前我喜歡小鮮肉，現在只要有我的緣，對我好就好了」。師姐張秀卿則勸她，不必急著結婚，找個能相互陪伴、相處開心的伴即可，對感情抱持隨緣態度。

林琇琪分享馬年趨吉避凶法術。（圖／豪記唱片提供）

「仙界口譯姐」林琇琪分享開運撇步，是在家門掛葫蘆，更分享趨吉避凶的吉令，出外住飯店時，進房前先在手掌心寫「雨漸耳」，再拍門三下並默唸「不好意思，我來借住一晚」，就可以放心享受假期。



林琇琪與唐儷是閨密，每次出國都會相約，笑說唐儷是乾媽的好友，也是她的好姐姐，這次難得相約逛年貨大街，很開心期待。提到今年自我的加持運勢，她表示舉凡安太歲、點平安燈、光明燈等等，一條龍全都準備好了，「希望有好人緣與觀眾緣，我相信心誠則靈，馬年我的幸運色為咖啡色」。



林琇琪大年初二就在台南開工納財，初四在家鄉財神爺面前獻唱，開心直呼是好兆頭，「馬上開工、馬上有錢」。但過年因忙於演出，無法掌廚年夜菜，決定改叫外送，且開春後打算環島旅遊，她提醒過年車多，大家務必小心開車，「人做得正、守本分，多做善事，一定會得到天公伯一定的照顧」。

