翁立友師妹招認「被3男追求」！張秀卿再婚12年…苦勸：不要結婚

翁立友今（6）日領軍師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪現身年貨大街採買。外型亮眼的蕭玉芬，受訪招認自己異性緣不錯，先前曾有2、3位追求者，不過因工作忙碌且並不來電，全數以「你不是我的菜」無情打槍。至於理想型條件，她坦言過去偏好帥氣小鮮肉，如今想法變得務實，認為有緣、對自己好比較重要，年齡也無設限，只希望視覺上不要相差太多。

蕭玉芬笑說曾有2、3位追求者，但全被自己婉拒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

蕭玉芬去年11月接下節目主持棒，起初難免緊張，不過在老闆、製作人及搭檔劉家榮協助下，已漸入佳境。行程滿檔的她，原先計畫過年期間與一群男女好友飛往哈爾濱追極光，但考量抵達當地後仍有長時間車程，擔心沒有真正休息到，最後仍決定留在台灣陪伴家人過年。

蕭玉芬（左起）、翁立友、唐儷、林琇琪現身年貨大街，吸引熱情粉絲擠爆現場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

西洋情人節將至，蕭玉芬被問到是否可能「閃婚」，坦言近年反而越來越沒有想要結婚的念頭。再婚12年的師姐張秀卿，更勸說不要踏入婚姻，認為以她現在的年紀「開心就好」，不一定非結婚不可，更說若真的要嫁，不妨找外國人比較貼心，但她笑回：「我不喜歡外國人，我喜歡亞洲人。」

