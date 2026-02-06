翁立友帶師妹買年貨 回憶古早味

金曲歌王翁立友(右2)6日與同門師妹蕭玉芬(右起)、唐儷、林琇琪逛年貨大街採買。

記者戴淑芳∕台北報導

金曲歌王翁立友6日難得忙裡偷閒，領軍豪記唱片同門師妹蕭玉芬，唐儷、林琇琪開心逛年貨大街採買，熱情粉絲擠現場，笑說是來當搬運工的，幫師妹扛年貨戰利品。

對於過年美食，翁立友分享近來開始重視身體保養，過年則以開心果、花生（花生發生）等健康食物為首選，也愛小時候的爆米香，回味單純的古早味，打算會再多買一些，當馬年開運零食，爆米香的米字是由「八十八」的組合，由上方的倒八中間的十下面正八組合而成，八八寓意凡事發發的好兆頭。

而蕭玉芬、林琇琪都不約而同的喜愛核桃、腰果與開心果等堅果，唐儷則愛甜食討吉利，橘子、糖果、餅乾等一網打盡，吃甜甜財運旺。

此外，金馬奔騰，星運超旺，演出邀約滿到年底，更宣布大馬個唱連兩場，翁立友笑說今年以健身為首要備戰，身體健康就是自己的最旺的錢母；蕭玉芬開心分享去年接下主持工作，3個演藝美夢達陣；唐儷歌唱與斜槓事業兩得意，演出預約到9月；林琇琪財運旺，年初二即開工納財，並分享馬年趨吉避凶的私房法術！