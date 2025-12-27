翁立友比香蕉哥哥還年輕 自曝「實際年齡」笑開懷

幼幼台主持人「香蕉哥哥」林掄元出道20多年，陪伴許多小朋友成長，但容貌至今卻與剛入行時並無太大差別，每每現身，往往都成為眾人關注焦點。最近歌王翁立友受邀來到《超級冰冰Show》，與粉紅超跑歌后林姍同台演出，「翁立友、香蕉哥哥同框對比」的話題也再度被勾起。

翁立友受邀來到《超級冰冰Show》，與粉紅超跑歌后林姍同台演出（圖／民視）

翁立友與林姍在節目開場，便演唱民國70年洪榮宏專輯中的歌曲《歡喜再相逢》，白冰冰好奇問翁立友「這首歌發行的時候你出生了嗎？」翁立友透露自己是民國64年次出生，昔日經常被網友拿來跟香蕉哥哥做對照，這回上節目，反倒難得被「年輕化」，讓他笑得樂開懷。

香蕉哥哥今年已經51歲（圖／資料照，東森提供）

事實上，1974年生的香蕉哥哥，今年已經51歲，翁立友還比他小一歲。香蕉哥哥凍齡的外貌，曾被網友製做成迷因哏圖，有著「吃小孩永保青春」的都市傳說，令人哭笑不得，他也為此作出過澄清：「我只能說，真的、真的、真的沒有吃小孩這種事啦！」但承認，看著孩子的笑容，真的會變年輕。

翁立友特別感謝陽帆（左一）是他的「財神爺」（圖／民視）

翁立友回憶起剛出道時的點滴，特別感謝陽帆是他的「財神爺」，不僅帶著他四處作秀，還常一起出席飯局。陽帆則笑說，現在和朋友吃飯時，大家都會問：「翁立友怎麼沒來？」翁立友此行十分寵粉，接連演唱《舊情綿綿》以及新專輯主打歌《看天》，更加碼與林姍合唱《憨翁》，宛如演唱會等級歌單。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導