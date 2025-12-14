翁立友沙鹿同台高歌《堅持》 讚江啟臣是台中市民未來的期待 3

CNEWS匯流新聞網記者李承值／台中報導

立法院副院長江啟臣昨（13）日出席沙鹿地區活動，現場氣氛熱絡，巧遇金曲台語歌王翁立友，2人因音樂結緣、理念相惜，攜手同台合唱《堅持》，引發全場共鳴與掌聲。此外，江啟臣今（14）日也在社群平台發表對台中未來的最新看法，提出「駿馬啟新程、躍進旗鑑城」的城市願景，引發外界關注。

翁立友在活動中表示，《堅持》唱的不只是人生，也是一種態度；而這樣的精神，正與江啟臣一路以來的作風不謀而合，「江副院長給人的感覺就是一路走來都沒有放棄，一直很堅持，這樣的人，才是大家對未來台中市的期待」。因此，他也主動邀請江啟臣同台合唱《堅持》，象徵對台中未來的共同期許。

廣告 廣告

2人也在台上暢聊對台中的感情。江啟臣提到，台中不只交通便利、城市發展穩健，更重要的是生活節奏剛剛好、天氣宜人，是讓人願意久住、深耕的城市。翁立友也笑說，台中就是他的「only you」。江啟臣當場向翁立友發出邀請，希望他「搬來台中住」，一起享受台中的好，也一起為這座城市持續努力、持續堅持。

此外，江啟臣今日也在社群平台發表對台中未來的最新看法，提出「駿馬啟新程、躍進旗鑑城」的城市願景。他表示，歲末年終之際，感謝市民一路以來的鼓勵、支持與愛護，並指出在市民期待下，自己對台中的未來「責無旁貸」。

江啟臣強調，過去在台中市長盧秀燕近8年的建設基礎上，台中已不只是6都之一，更是全國第2大城與宜居首選；未來，他期盼將台中從「幸福城」推進為台灣的「旗艦城」，成為國家的門面、亞洲的明珠、全球的焦點。

江啟臣也表示，台中是他成長、栽培的家鄉，返鄉投入公共服務，是其從政的初心與此生的榮幸。看到市民對他的期許與期待，現在正是實踐對台中承諾與願景的關鍵時刻，他將以更大的承擔與行動，回應市民的信任。

近期台中市長選情逐漸升溫，江啟臣在尚未正式宣布參選前，已多次被地方與輿論點名為熱門人選；翁立友此次在沙鹿活動中公開肯定其精神與態度，直言江啟臣是「未來台中市民的期待」，也使這場同台互動，在音樂之外，更被外界視為對臺中未來的象徵性呼應。

照片來源：江啟臣辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

羅智強贈布鞋力挺「在地港湖子弟」 陳冠安雙腳走遍港湖59個里扎根地方

火舞藝術走進傳統宮廟 蘇俊賓揭選這地點表演別具意義

【文章轉載請註明出處】