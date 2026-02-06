翁立友結婚3年夫妻互動近況曝光 蕭玉芬被張秀卿勸不要結婚

蕭玉芬（右起）、翁立友、唐儷、林琇琪6日攜手逛年貨大街迎新年。（豪記唱片提供）

「金曲台語歌王」翁立友6日領軍豪記唱片同門師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪開心逛年貨大街採買。翁立友每年都會送上紅包祝福父母新年快樂，準備很大紅包？他謙虛說：「媽媽會笑就好了，是一個心意。」2月14日情人節將至，他先打趣喊「結婚了還過？」下秒浪漫說婚後天天都是情人節，「安太座比安太歲好。」

翁立友跟圈外老婆結婚3年，有被長輩催生？他表示家中長輩相當開明，「不會給壓力」，他也分享每年過年期間都會到廟裡點光明燈、安太歲，固定每月給老婆家用，讓老婆沒有經濟壓力。

翁立友將於3月21、22日參與由胡瓜籌辦「鑽石舞台之夜」演唱會，表示過年難免會大魚大肉，仍不忘維持運動習慣，近期與朋友相約租場地打匹克球，也會揪老婆一起去健身房跑步，近期已瘦身2公斤，接下來也將赴馬來西亞開個唱，透露台灣一直以來都有人來邀約，但因場地檔期不好喬，若要在台灣舉辦籌備期至少需7個月，現階段先以海外演出為主。

中視《綜藝一級棒》班底蕭玉芬最近尾牙季工作滿檔，過年休假原本計畫與《綜藝一級棒》工作人員一同前往哈爾濱看極光，後因考量長途奔波而婉拒。外型亮眼的她前陣子有3名追求者，卻都被她打槍，直言對方都不是她喜歡的類型，「有沒有感覺比較重要」，加上師姐張秀卿勸她不必急著結婚，找個能相互陪伴、相處開心的伴即可，目前對感情一切隨緣。

