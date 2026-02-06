翁立友結婚3年首談長輩催生壓力 曝寵妻紅包「絕對夠家用」：安太座比安太歲重要

金曲歌王翁立友（右2）與同門師妹蕭玉芬(右起)、唐儷、林琇琪逛年貨大街採買。豪記唱片提供

金曲歌王翁立友6日領軍師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪現身迪化街年貨大街採買，現場湧入大量熱情粉絲爭睹歌王風采，場面一度擠爆。翁立友去年在海外商演大豐收，馬年演出邀約更已排到年底，此次趁著工作空檔帶師妹們感受年節氣氛，也大方分享與妻子的居家互動。

安太座比安太歲重要

結婚3年的翁立友對太太隱私保護到家，被問到情人節將至是否刻意留空檔，他開玩笑直呼：「都結婚了，還什麼情人節！」但隨即展現寵妻魔人的一面，強調「安太座比安太歲重要」，紅包數字雖然不到7位數，但絕對足夠家用，不會讓太太擔心。

翁立友感性表示，只要有心，每天都能過得像過年，平時只要重要節日因工作無法陪伴父母，也都會送上讓爸媽「看到會笑」的紅包金額補償。

迷上打球瘦了2公斤

為了備戰3月21、22日由胡瓜號召的「鑽石舞台之夜」演唱會，翁立友近期積極健身，更迷上了新興運動「匹克球」，不僅瘦了2公斤，體力也大幅提升。他笑說有時會約老婆一起去健身房跑步，鍛鍊肺活量之餘也能維持好體態。

除了3月北流的「鑽石舞台之夜」演出，他更驚喜宣布今年10月將在馬來西亞雲頂連開2場個唱，好消息一出讓大馬粉絲雀躍不已。

翁立友帶師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪攜手逛年貨大街 。豪記唱片提供

親揭在台開唱難產真相

對於歌迷引頸期盼的台灣個人演唱會，翁立友語氣坦然地解釋，其實一直都有單位接洽，但現階段場地檔期極難安排，加上在台灣籌備個唱的前置期長達7個月，是項浩大工程。

他坦言目前想先透過國外演出找回開唱的感覺，「在那之前，我會先在各個舞台上把狀態調整到最好。」至於過年是否會被親戚催生，他則笑說現在的長輩都很開明，不會給他太大壓力，一切順其自然。



