翁立友結婚3年「被催生」回應了 鬆口紅包數字「安太座比安太歲重要」

金曲歌王翁立友（右2）率領同門師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪熱鬧現身年貨大街採購年貨。（圖／豪記唱片提供）

金曲歌王翁立友今（6日）率領同門師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪熱鬧現身年貨大街，為即將到來的農曆新年採購年貨。翁立友透露馬年演藝事業大豐收，目前演出邀約已排到年底，農曆年前更是忙到2月13日才收工。結婚迄今3年的他對於過年時被「催生」話題也顯得淡定，直言長輩觀念開明，並未給予壓力。

行程滿檔的翁立友，談到尾牙邀約次數時顯得謙虛，笑稱：「不多啦，還希望各大老闆多栽培。」由於重要節日經常在工作中度過，他感性表示，無法陪父母過節時，會以實質的紅包代替，「只要有心，每天都是過年。」至於紅包金額，他打趣說數字絕對是「爸媽看到會笑」的厚度。

剛好在西洋情人節前夕收工，被問到是否要陪太太過節？翁立友幽默回應：「都結婚了，還過什麼情人節！」但他隨即正色表示：「安太座比安太歲重要。」強調紅包絕對準備充足，雖不到七位數，但絕對夠家用，展現寵妻的一面。

翁立友師妹蕭玉芬被問及感情狀況，單身的她坦言隨著年齡增長，結婚念頭反而日益消退。提到再婚12年的師姐張秀卿更以過來人身份打趣勸說：「開心就好，不一定要踏入婚姻。」甚至開玩笑建議蕭玉芬可以嘗試異國戀比較貼心，卻被蕭玉芬當場打槍：「我不喜歡外國人，我還是喜歡亞洲人啦！」

