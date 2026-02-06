翁立友自揭紅包金額「媽媽會笑」！林琇琪開運招財妙招曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

翁立友今（6）日領軍同門師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪逛年貨大街，許久未公開露面的翁立友分享近況，提到紅包數字是「媽媽會笑」的程度；林琇琪則是分享開運方法。

翁立友帶著蕭玉芬、林琇琪、唐儷逛年貨大街。（圖／豪記唱片提供）

翁立友去年都在國外演出，談到今年要包多少紅包給家人，他笑說：「紅包包多少是一個心意，媽媽會笑就好。」他解釋不是過年才給爸媽紅包，母親節、爸爸節、父母生日，都會包紅包，至於要包多少給太太「安太座」，翁立友直言：「這個沒有深入研究，只能說讓她家用不用擔心。」他已經結婚3年，被問到家人會不會催生，他表示：「不會，現在的長輩跟得上時代，不會給壓力。」

林琇琪分享開運妙招，提到可以在家門口放葫蘆，「然後初六後把葫蘆關好，收起來，放在房間、客廳都可以，可以招財。」而過年期間許多人都會出去玩，她也傳授避邪方法，「可以在手上寫下『雨』加『聻』的字，然後拍門拍3下，然後說『不好意思，借住1晚』，之後就會順順利利，也能睡得好，不會有不好的干擾。」

