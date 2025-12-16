翁立友見洪榮宏心跳加快！練唱8小時不吃飯惹怒媽媽

翁立友登《唱歌給你聽》。（圖／中天提供）

翁立友近日上中視、中天《唱歌給你聽》，一登場就接連演唱〈我問天〉、〈行棋〉等招牌好歌，許志豪邊聽邊語帶羨慕地說：「一個歌手一輩子有一首代表作是非常有福氣的事，可是立友哥的代表作有好多首，獨特的『翁式唱腔』也是很多人模仿的對象。」他還提到〈我問天〉可說是台語樂壇的國歌：「我助理今年22歲，他第一首學會的台語歌就是〈我問天〉，那時候他3歲，真的是好可怕。」

翁立友唱過許多膾炙人口的歌曲，他對每一首曲子的要求也很高：「我每次看到偶像洪榮宏大哥都會心跳加快、臉發紅，我以前都學他的歌，他有一首〈見面三分情〉，裡面有很多轉音、起承轉合，那個眉角很難抓到，我反覆練唱8小時，連我媽叫我吃飯我也不吃，後來我媽就很生氣地說『乾脆都倒掉去餵豬好了』。」

他還有一位很欣賞的偶像，就是是日本演歌天王五木寬：「他真的是神一般的存在，我有做過他台灣演唱會的嘉賓，我一看到他就想跟他講我心中是多麼崇拜他，可惜我不會講日文，參加慶功宴時，剛好中間有個翻譯，我就跟他聊了2個多小時，真的是終生難忘。」

翁立友還分享自己對唱歌技巧的領悟：「我彰化阿公家鄰居有養一隻狗很兇，他最喜歡追郵差，有個菜鳥郵差第1天上班就被咬，第2天那個郵差看到狗就加快油門，那隻狗也跟著追，結果牠跑輸摩托車很不甘心地吠了兩聲。」這故事卻讓主持群摸不著頭緒，翁立友接著說：「我開始觀察為什麼這隻狗這麼喘還能吠、還不會燒聲（台語）？結果就被我悟出來了，連狗都知道丹田在哪，我怎麼會不知道呢？這就叫做腹式呼吸法，很多人都不會，都是習慣用胸腔在呼吸。」

