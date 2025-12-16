翁立友見狗吠 悟出唱歌技巧

許志豪、杜忻恬、李子森主持的中視、中天綜合台歌唱節目《唱歌給你聽》邀請到金曲歌王翁立友，他一登場接連演唱〈我問天〉、〈行棋〉等招牌好歌，許志豪邊聽邊語帶羨慕地說：「一個歌手，一輩子有一首代表作是非常有福氣的事，可是立友哥的代表作有好多首，獨特的『翁式唱腔』也是很多人模仿的對象。」

許志豪對〈我問天〉也有著深刻印象：「我第一次出國作秀就是跟立友哥，我永遠記得他每次唱到『我問天，我問天』，後面就會改成『可不可以不要籌錢』，或者『可不可以不要欠錢』。」

翁立友還分享對唱歌技巧的領悟：「我阿公在彰化的家鄰居有養一隻狗很凶，他最喜歡追郵差，有個菜鳥郵差第1天上班就被咬，第2天那個郵差看到狗就加快油門，那隻狗也跟著追，結果牠跑輸摩托車很不甘心、吠了兩聲。」

這故事讓主持群摸不著頭緒，翁立友接著說：「我開始觀察，為什麼這隻狗這麼喘還能吠、還不會燒聲？結果就被我悟出來了，連狗都知道丹田在哪，我怎麼會不知道呢？這就叫做腹式呼吸法。」

翁立友也在節目中演唱最新發行的歌曲〈看天〉，這也勾起李子森的好奇心：「我有看MV，立友哥在裡面騎著一匹白馬，那是真的嗎？」翁立友笑答「當然是真的」，而且還為了拍MV特地學騎馬：「當天氣溫37度，我穿著軍裝、頂著烈日，還要假裝悠閒的騎著那匹馬。」